Echoes Of The City, el nuevo juego de terror psicológico ambientado en San Telmo en primera persona

Echoes Of The City es un nuevo videojuego argentino de terror psicológico en primera persona ambientado en San Telmo, en una Buenos Aires postdictadura militar. Tras la publicación de su primer adelanto, se volvió viral en redes sociales. Con una estética al estilo What Remains of Edith Finch o Gone Home, promete ser una aventura inolvidable para quienes se animan a meterse en ella.