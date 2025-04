Adiós a la palta pasada: el invento para que se mantenga fresca por varios días

Este método permite conservar mejor la parte que no se consume, al cubrirla de forma adecuada.

Una de las principales frustraciones al consumir palta es ver cómo se arruina rápidamente tras cortarla . El proceso de oxidación avanza en cuestión de horas, especialmente si la fruta queda expuesta al aire y al frío sin protección. Hay un método que sólo necesita un utensilio en particular que permite que no suceda esta reacción.

El accesorio, que se viralizó en redes sociales, permite conservar mejor la parte que no se consume, al cubrirla de forma adecuada y reducir el contacto con el exterior. Con este simple recurso, es posible prolongar el buen estado de la palta durante más tiempo dentro de la heladera.

Esta herramienta despertó interés no solo por su utilidad, sino también por la respuesta humorística de muchos usuarios que debatieron si realmente hay alguien que no se come la palta entera de una sola vez. Este práctico invento ya está disponible en el mercado en distintas versiones y se lo conoce como “protector” o “tapa de palta”.

El invento para que la palta quede fresca

El truco para evitar que la palta se oscurezca en pocas horas apareció en TikTok, de la mano del usuario @barriossk. En esa red se mostró un objeto que funciona como tapa o protector, diseñado con una forma similar a la fruta, lo que permite que encaje perfectamente sobre una de sus mitades.

Este accesorio actúa como una cobertura hermética y evita que la parte sin consumir quede directamente expuesta al frío de la heladera, uno de los factores que aceleran la oxidación. Gracias a eso, el color y la textura de la palta se conservan por más tiempo.

En el video que disparó su popularidad, la creadora del contenido explica que solo hay que guardar la mitad restante con el protector colocado. El resultado, según muestra, es una palta con buen aspecto tras haber estado varias horas refrigerada.

La publicación generó una gran cantidad de recomendaciones caseras entre los seguidores. Algunas personas sugirieron dejar el carozo en la mitad sobrante o agregar unas gotas de limón, técnicas tradicionales que también ayudan a retrasar el proceso de oscurecimiento.