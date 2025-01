Viral: un venezolano contó cómo es salir con una argentina

Se trata del influencer @greguiventura, que compartió sus experiencias en un video de TikTok. "Salir con una argentina es muy complicado cuando tú no eres argentino, porque hay muchos choques culturales. No voy a generalizar, pero es un país muy feminista, en el cual la mujer está constantemente luchando contra el patriarcado", sostuvo.

En ese sentido, señaló que salir con una argentina "es muy distinto" a salir con una venezolana. "La argentina, si te quiere conocer, te quiere conocer a ti. No le importa a dónde la lleves, no le importa si le compras o no le compras algo: lo que quiere es conversar contigo y conocerte", remarcó. Por ejemplo, en lugar de ir a un restaurante caro, "acá te puedes sentar en una plaza y hablar".

"Ahora, ya cuando son más salidas y pasa un punto en el que vas a comer algo, por ejemplo, es muy normal que no les guste que tú pagues. Así como tú quieres tener ese gesto, ella también puede querer tener ese gesto contigo e invitarte a salir, que está genial, pero pasa", explicó el joven.

También encontró diferencias en la forma de encarar los encuentros sexuales. "Es bastante loco, porque no esperan tanto: si quieren, lo van a hacer. Si tú le gustas, de una vez. Y si no le gustas, chau y váyase por donde vino, no la vas a convencer. Esto está buenísimo, porque las cosas están bastante aclaradas", consideró.

Como contra, aseguró que las argentinas "le tienen mucho miedo al compromiso". "Acá el gesto de presentar a tus amigos, tu familia, o salir a un sitio público agarrados de las manos, acá les parece un disparate. O capaz me ha pasado a mí y no quieren que las vean conmigo", bromeó.

El video se viralizó y generó un debate en la sección de comentarios. Algunas mujeres coincidieron con su análisis, pero otras no estuvieron de acuerdo. "Las mujeres argentinas somos tan libres que todas somos diferentes, no todas queremos y pretendemos lo mismo. Cada una tiene sus maneras y sus formas de relacionarse", señalaron.

