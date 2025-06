"Le dicen matafuegos: está ahí por las dudas": le puso apodos a sus compañeros de trabajo y se hizo viral

La confesión de María Julia Oliván sobre su estado de salud: "La recuperación no es rápida"

"A él le decimos San Cayetano: te acercás y te da laburo", afirmó sobre el primero. Después enfocó a otra persona que operaba un montacargas. "Y acá tenemos a matafuegos: está ahí por las dudas", sostuvo. Así fue uno por uno, mientras algunos reaccionaban con risas y otros fingían fastidio.

De esa manera mostró a "sensor de movimiento: labura cuando alguien se acerca"; "estreno de película: siempre agotado"; "motor de heladera: trabaja 10 minutos por hora", y terminó con "sol de invierno: aparece tarde y se va temprano". El video generó mucha risa y empatía entre los usuarios de TikTok.

"En la vida soy sol de invierno"; "Nadie sabe cómo funciona la empresa, pero funciona"; "Preguntale a San Cayetano si no me quiere dar un laburo"; "Soy todos juntos"; "Cada apodo puesto le queda perfecto a cada uno, no sé por qué creo que es así" y"¿Dónde mando CV y le saco el puesto a sensor de movimiento?", fueron algunos de los comentarios.

El video del joven que le puso apodos a sus compañeros de trabajo