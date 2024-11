Video: un luchador de MMA enfrentó a golpes a dos delincuentes para evitar un robo en La Plata

El enfrentamiento se dio a los golpes, pero ayudó a que los asaltantes escapen corriendo. El joven Ulises Martínez, la víctima, realizó la denuncia a la Comisaría 9°. El expediente se investiga bajo la investigación de tentativa de robo, pero no se logró encontrar a los atacantes.

“Cuando se meten adentro y me sacan del auto, salgo corriendo, pero en la adrenalina no me di cuenta y volví y los agarré a las piñas y logré que no me lo robaran”, indicó el protagonista al medio 0221.