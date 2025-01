Una joven probó una empanada argentina hecha en España y generó repudio por su precio

"Comprando empanadas argentinas en España. Yo creo que va a ser medio una estafa, sinceramente, pero bueno, las voy a probar", anunció. Sin embargo, la primera sorpresa de la noche se la llevó al ver los valores del menú. "Chicos, ¿cómo que una empanada me sale 4 euros?", se escandalizó al ver que los precios oscilaban entre 3,50 y 3,95 euros por unidad.

Finalmente se decidió por pedir una empanada de carne suave, uno de los sabores más tradicionales que ofrecía el local. Una vez en su casa, Lola probó la comida y no se mostró demasiado convencida por el sabor. "Bueno, obviamente le falta sal", opinó, y procedió a condimentarla enérgicamente con el salero.

"La masa es muy gruesa. Literalmente está tiesa", señaló la influencer. "El relleno no es feo. O sea, es carne con huevo, tiene salsita, está bien dentro de todo. Pero sí es verdad que la masa no me gustó y le falta mucha sal", concluyó. Su video se volvió viral y se llenó de comentarios de usuarios que le recomendaron otros lugares donde comer empanadas.

"Eso es una franquicia, es como comerse una hamburguesa de McDonald's"; "Esa tienda es carísima"; "Es que fuiste donde más caras están", opinaron algunos seguidores. Por el contrario, otros defendieron al local: "Cierto, la masa es rara, pero las opciones veganas que no tienen en otros lugares son un vicio", y "Para ese tamaño, 3,50 es barato", opinaron.

El video viral de la joven probando la empanada argentina en España