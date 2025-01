Una avioneta cayó en Salta: sus tripulantes sólo resultaron heridos

El piloto ingresó en código rojo y el acompañante en código amarillo. El siniestro ocurrió este miércoles a la tarde aproximadamente a las 12.30 horas, cuando la aeronave se desplomó en una zona de arboledas. Se espera la llegada de personal de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), para realizar las pericias correspondientes.

Se trata de un Piper de dos plazas, matrícula LV-YNT, con dos tripulantes. Fueron identificados como Eugenio Bossio y Joaquín Bonet, según el portal Interactivanoticias.

En el diario El Tribuno entrevistaron a uno de los productores del evento, Marcelo López, que contrató el servicio de la publicidad aérea. "No es nuestra. Es de un particular que hace publicidad aérea y la contratamos en varios puntos del país. No era una avioneta radicada en Salta. La contratamos desde Buenos Aires", remarcó.