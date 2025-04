La conductora de La Peña de Morfi respondió a las denuncias de robo de parte de la periodista, con quien está enfrentada desde hace años. "Me pongo a disposición de lo que sea necesario para que todo se aclare", planteó.

"Saben lo que está sucediendo en estos días. Estoy triste, no pensé que esto podía pasar. Gracias a Dios tengo 54 años y todavía conservo a mis amigos de la infancia, mis compañeros del secundario, mis compañeros del trabajo, mis clientas de más de 25 años de peluquera. Toda gente que me brindó oportunidades, que me brindó su afecto, su cariño, su confianza y que de la mayoría aún sigo siendo amiga", comenzó su descargo la conductora