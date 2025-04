Tendencia en Netflix: una película sobre una famosa historia inglesa está entre lo más visto y te hará emocionar

Es una oda al coraje silencioso, a la esperanza de que lo bello también nos pertenece a quienes no nacimos entre lujos, y al poder de una voluntad firme y un corazón honesto.

La señora Harris va a París es una oda a la elegancia, la perseverancia y la magia de creer en uno mismo. No solo revive el glamour clásico de Dior, sino que también invita a reflexionar sobre los sueños, la dignidad y el poder del deseo. La narrativa representa a esa persona común, sencilla, que sin conexiones ni recursos aparentes, logra lo imposible porque cree, porque se mueve con autenticidad, y porque no se deja aplastar por la realidad. También hay un mensaje feminista sutil: una mujer mayor que no está en función de ser madre, esposa o musa, sino una mujer que desea algo por sí misma y se lanza a conquistarlo.

La señora Harris va a París

Sinopsis de La señora Harris va a París, la película tendencia de Netflix

Ambientada en el Londres de los años 50, la historia sigue a Ada Harris, una encantadora empleada doméstica viuda que se obsesiona con un vestido de alta costura de Christian Dior. Su deseo la lleva hasta París, donde vivirá una aventura inolvidable llena de elegancia, desafíos, y encuentros que cambiarán su vida para siempre.

Tráiler de La señora Harris va a París

Embed - La Señora Harris Va A París - Trailer Oficial 1 – (Universal Pictures) HD

Reparto de La señora Harris va a París