Una argentina fue a un boliche en Inglaterra y quedó impactada: "¿Dónde me metí?"

Se trata de @micaeladistefano, quien lleva varios años en Europa y documenta sus experiencias a través de Instagram y TikTok. "Salí por primera vez a bailar a una discoteca en Inglaterra. Voy a darles mi humilde opinión. Debo admitir que cuando llegué dije: '¿Dónde me metí?'", contó en uno de sus videos.

"¡Unas canciones! A ver, normal para los que están acá, obviamente, pero no el tipo de canción que yo estoy acostumbrada", señaló. Según Micaela, eran temas "que no se podían bailar", sino que más bien se prestaban para hacer "un lip-sync tipo TikTok". "Pero de perreo y eso, nada", lamentó.

Finalmente encontró una sala donde pasaban solo reggaetón, pero allí se llevó otra sorpresa. "¡Qué pesados los ingleses! No podías dar un paso y no tener a un grupo de ingleses pegados al lado tuyo mirando. Menos disimulados que yo cuando me gusta alguien", bromeó.

"Yo estaba con mis amigas, se te ponían al lado y se ponían a bailar, que encima no sé si estarán acostumbrados a bailar reggaetón, pero no lo bailaban como nosotros. Y te miraban fijo, o se metían en el círculo y se ponían a bailar con vos. ¿Por qué tenés que estar pegado a mí? ¡Separate!", agregó.

A pesar de todo, la joven aseguró que la experiencia fue positiva. "La gente de la discoteca, súper bien en general. Los que trabajaban ahí, re buena onda, divinos. Antes de venir me dijeron: 'Mirá que los ingleses son mala onda'. Chicos, hasta ahora 10 puntos, los ingleses me caen genial, amamos", concluyó.

El video de la joven argentina que fue a un boliche en Inglaterra