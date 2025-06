El desgarrador testimonio del papá de Thiago, el nene baleado en La Matanza: "Me dijo 'pá' y ya no volvió a hablar"

En diálogo con TN, Fabián relató con angustia: “Cuando le da el impacto y lo tengo en mis brazos, me dice ‘pá’ y ya no dijo más nada. Empecé a gritar ‘ayuda’ y apareció un auto con un hombre que no conozco y me llevó al hospital”.

thiago tablada Thiago, de siete años, juega en Defensores de Tablada, el club de su barrio.

Thiago fue trasladado primero al hospital Ballestrini, donde recibió las primeras atenciones, y luego derivado al Hospital de Niños de San Justo. Desde entonces, permanece en estado crítico, con pronóstico reservado. Su papá aseguró que los médicos le dijeron que el nene “la está peleando”.

“La bala le pegó en la parte de atrás de la cabeza. Siete años tiene Thiago, toda una vida por delante. No puedo creer lo que me está pasando, es una pesadilla”, continuó el papá.

Durante la entrevista, describió a su hijo como “un amor, muy amiguero, una persona querida” por toda la gente que lo rodea. Contó que asiste al Colegio Parroquial Santa Rosa y que también va a un club de fútbol de la zona: Defensores Unidos de La Tablada.

“La voluntad de él va a poder más. Es fuerte, está luchando mucho. Los médicos están haciendo todo lo posible para que Thiago salga adelante. Vamos a esperar durante estas horas cómo evoluciona”, cerró.

Horror en La Matanza: un policía mató a un delincuente, hirió a otros dos y una bala perdida impactó en un nene de 7 años

Un policía federal fue sorprendido por tres delincuentes que intentaron robarle, se defendió a los tiros, mató a un asaltante e hirió a otros dos y, en medio de la feroz balacera, una bala perdida impactó en la cabeza de un nene de 7 años que se encuentra en grave estado.

El violento hecho ocurrió este miércoles a la noche en el cruce de Avenida Crovara y Madrid en Ciudad Evita, en el partido bonaerense de La Matanza, cuando el oficial Facundo Daniel Aguilar fue abordado por tres hombres.En ese momento, el efectivo, que estaba de civil y en un día de franco, sacó su arma reglamentaria y mantuvo un enfrentamiento armado en el que, aseguran, se escucharon unos 10 disparos.

De acuerdo a fuentes policiales, uno de los delincuentes, de 18 años, murió en el acto luego de recibir seis tiros mientras que otro resultó herido en la pierna derecha y el tercero en la zona del abdomen. A unos 200 metros de ese lugar, un niño de 7 años, identificado como Thiago Benjamín Correa Medina, esperaba el colectivo con su papá y terminó herido de gravedad: aunque se tiraron al piso, una bala rebotó en el piso e impactó en su cabeza.

El agente involucrado fue identificado como Facundo Daniel Aguilar Fajardo, de 21 años, oficial ayudante de la Dirección Montada de la PFA, quien quedó detenido por orden del fiscal Diego Rulli, acusado de exceso en la legítima defensa.