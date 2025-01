Tragedia en Ingeniero Budge: un policía bonaerense atropelló y mató a una mujer minutos antes de Año Nuevo

La escena quedó registrada por cámaras de seguridad. En las mismas se puede observar el momento en que la mujer es embestida y su cuerpo quedó sobre el techo y el parabrisas del auto. Al ser alertados por la situación, los familiares de la mujer la cargaron en un auto y la llevaron al Hospital Allende, pero la víctima ya había perdido la vida antes de ser trasladada al centro de salud.

Tras el trágico suceso, y ya con la presencia de efectivos policiales, los familiares de Rodríguez intentaron linchar al efectivo que estaba vestido de civil. Si bien en un principio los enfrentó y hasta amenazó con su arma reglamentaria, luego intentó a darse a la fuga escondiéndose en su casa, pero finalmente fue detenido.

Fuentes policiales confirmaron que el oficial estaba de franco, prestaba servicio en la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) de Lomas de Zamora y quedó inmediatamente desafectado de la Policía. Además, la fiscalía de turno del Departamento Judicial Lomas de Zamora abrió una causa por “homicidio culposo” contra el efectivo, quien continuará detenido y será indagado en las próximas horas.

El dolor de la familia de Antonella Rodríguez por la muerte en fin de año

Pocos minutos después del impacto al lugar llegaron los vecinos y familiares de la víctima. Pese a que el uniformado los amenazó, los presentes no solo lincharon a Anthony Fritz Ramos sino que también prendieron fuego el auto particular del policía.

“Me la mataron, no sé si el policía estaba alcoholizado, pero estaba empuñando un arma. Cuando le hice frente lo primero que hizo fue sacar el arma y empezó a disparar, podría haber matado a cualquier otro de la familia”, fueron las palabras desgarradoras de Juan, el marido de la mujer fallecida, en diálogo con A24.

Una ambulancia trasladó más tarde al efectivo para que se le practique una revisación médica a partir de los golpes recibidos en el tumulto, se trata del mismo hospital en el que fue trasladada de la víctima fatal.

“Lo quisimos linchar, no te voy a decir que no. Ahí nos reprimieron con gas lacrimógeno, no les importó que haya menores”, describió el viudo de Antonella Rodríguez.