La tumba de Santa María Maggiore y el funeral sencillo: los deseos del Papa

En un par de entrevistas, Francisco había dicho que no quería ser exhibido en una capilla ardiente y que sería enterrado en Santa María Mayor, una capilla a la cual acudía con frecuencia a rezar y no en la Basílica de San Pedro. Luego decidió poner por escrito las nuevas reglas funerarias. Serán válidas, si no se modifican, para todos los Pontífices.