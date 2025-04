Por qué podría reiniciarte tu celular si no lo usás por tres días

Una reciente actualización en Android podría hacer que el teléfono o tablet de algunas personas se reinicie automáticamente si no se lo usa durante tres días seguidos. Esta medida, lejos de ser un error, forma parte de un nuevo sistema de protección diseñado por Google para aumentar la privacidad del usuario.

Con la llegada de la versión 25.14 de los Servicios de Google Play , los dispositivos móviles que permanezcan bloqueados por más de 72 horas volverán a un estado seguro en el que los datos personales siguen cifrados , dificultando el acceso no autorizado. Esta acción automática funciona como una barrera adicional para evitar vulnerabilidades cuando los equipos no están en uso.

La medida fue pensada para dispositivos Android como smartphones y tablets, y busca anticiparse a posibles riesgos de seguridad incluso cuando el teléfono está bloqueado, conservando la información sensible fuera del alcance de terceros.

Celular mala noticia 1.png Freepik

Los celulares, con más seguridad

Google implementó esta función como parte de sus nuevas herramientas de seguridad y privacidad incluidas en la última versión de los Servicios de Google Play. La lógica detrás de esta decisión es reforzar la protección del sistema en momentos de inactividad prolongada.

Al reiniciarse tras tres días bloqueado, el dispositivo entra en un estado denominado "Before First Unlock" (BFU), donde los datos todavía están cifrados, ya que no se ingresó ni la clave, ni se utilizó el sensor biométrico.

En ese estado, es mucho más difícil para alguien externo acceder a la información almacenada, ya que el sistema operativo protege el contenido hasta que se verifique la identidad del usuario. Esta capa extra de seguridad apunta especialmente a prevenir accesos no deseados en situaciones donde el equipo pudo haber sido extraviado o robado, y lleva varios días sin uso.

Robo celular Freepik

Hay que aclarar que esta función solo se aplicará a teléfonos y tablets, dejando fuera a otros dispositivos como televisores o computadoras con Android. Además, se trata de una medida que ya fue adoptada en el ecosistema Apple, con una función similar incluida en iOS 18.1, que reinicia el iPhone si no se desbloquea dentro de las 96 horas desde su encendido inicial. La incorporación del reinicio automático por inactividad se desplegará gradualmente junto con la nueva versión de los Servicios de Google Play.