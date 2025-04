Tensión en el peaje de Zárate por despidos: trabajadores cortaron la ruta y se moviliza Gendarmería

El reclamo se da en el peaje de Zárate, provincia de Buenos Aires, en la lucha de la defensa de los puestos de trabajo, ya que próximamente finalizará la concesión en la denominada Ruta el Mercosur, pero no la empresa CRUSA ni el Gobierno Nacional garantizan la continuidad laboral o el pago de indemnizaciones.

En las primeras horas de la mañana de este lunes se viralizaron imágenes donde una gran cantidad de efectivos de Gendarmería Nacional se trasladan rumbo al peaje, lugar que se lleva a cabo una protesta por parte de los trabajadores debido al conflicto que acarrea varios meses y que este martes se llevará una audiencia para resolver la situación de la empresa, concesionaria de la Ruta 124, Ruta 12 y Ruta 14.

“La empresa Caminos del Río Uruguay está en quiebra y que el Gobierno de Javier Milei a decidido volver a concesionar. Pero, en el medio, nadie se va hacer cargo del mantenimiento de estas la rutas y tampoco del cobro de los peajes”, detalló el periodista Diego Gabriele sobre el conflicto en Mañanas Argentinas por C5N. Actualmente, de ocho carriles, hay solo dos disponibles para transitar.

Paro y protesta de trabajadores de SUTPA en Zárate

Las protestas llevan varios días en el peaje de Zárate y en el marco de la jornada de lucha del viernes pasado, la secretaria General de SUTPA, Florencia Cañabate, aseguró que la situación de los trabajadores de “desesperante”.

“Es un paro por tiempo indeterminado hasta que nos den una repuesta. La continuidad laboral para los trabajadores y que puedan cobrar sus sueldos y su indemnización. Más de 20 años trabajando para Caminos de Río Uruguay y si no tenemos respuestas después de 8 de abril se van a sus casas sin nada” explicó ante los medios de comunicación.

Respecto a la postura empresaria aseguró que en una de las audiencias dijeron “que no tenían ni para pagar el 10% de sus indemnizaciones” y es por eso que ante dicha situación decidieron que si los trabajadores no se llevan lo que corresponden por ley no se van a realizarán las recaudaciones de los últimos días en referencia a la medida de fuerza.

“Solicitamos que se prorrogue la concesión de Caminos de Río Uruguay hasta que termine el proceso licitatorio, no porque estamos a favor de la empresa, sino que los trabajadores puedan seguir trabajando”, explicó y consideró que hay una “falta de voluntad” de Vialidad Nacional para ofrecer una salida armónica que garantice la continuidad de los puestos de trabajo.