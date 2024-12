Sin asueto el 24 de diciembre: cuánto se cobra si trabajo en Navidad

Según la ley, no es lo mismo trabajar el 24 que el 25 de diciembre. Freepik

Las últimas semanas laborales del año se ven interrumpidas por las fiestas de Navidad y Año Nuevo y, más allá de la situación particular de cada rubro, muchos trabajadores tienen dudas respecto a cómo se pagarán las jornadas del 24 y 25 de diciembre, que este año caen martes y miércoles.

La confusión surge en particular respecto al 24, cuando se celebra Nochebuena. La ley 27.399, que regula los feriados nacionales y los fines de semana largos, establece que ese día no es feriado ni jornada no laborable, por lo que todas las actividades se desarrollan con normalidad.