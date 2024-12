Se incendió una camioneta en un edificio de San Telmo: 7 personas asistidas por inhalación de humo

Buscan contactar al dueño de la camioneta incendiada en San Telmo que hasta el momento no se hizo presente en el lugar.

Una camioneta se incendió durante la madrugada del domingo en un edificio de siete pisos del barrio porteño de San Telmo que provocó la evacuación de todos los vecinos. Cinco dotaciones de bomberos trabajaron en el lugar, el SAME asistió a siete personas por inhalación de humo y no se registraron heridos.

“Dentro de este edificio se incendió una camioneta Amarok, que ahora están buscando al dueño. Hasta ahora se desconocen los motivos del incendio pero que obligó a evacuar toda esta torre de Mitre al 1617”, informó desde el lugar el periodista de C5N Mariano Onega.

Luego detalló que “siete personas tuvieron que ser atendidas y hubo cinco dotaciones del SAME y bomberos trabajando durante toda la madrugada”.

El particular detalle del garaje donde se inició el fuego refiere a que es un lugar el cual puede alquilarse a terceros para dejar sus autos motivo por el cual se sospecha que la camioneta incendiada pertenece a una persona que no vive en el edificio y hasta el momento no se hizo presente en el lugar.

“Nosotros nos estábamos yendo de vacaciones y ayer a la noche quisimos entrar y no nos dejaron. No conocemos al dueño de la camioneta. La verdad que se siente muy fuerte el olor a humo”, explicó al periodista una vecina del edificio.