Sarandí: violento ataque a un hombre de 88 años para robarle

El jubilado, de nombre Ismael, dio detalles a Bernardo Maniago en C5N. El ataque ocurrió durante la madrugada del miércoles, y los delincuentes ingresaron a la vivienda por el techo. "Entraron, me agarraron entre los dos, me ataron y me golpearon. Dónde está la plata, dónde está el oro. Yo soy jubilado, no tengo nada. Me siguieron golpeando, entraron a revolver los cajones. Me ataron con las sábanas, con lo que tenían a mano", relató.