Sergio Uñac reafirmó su campaña presidencial: "Sientan que este país tiene futuro" Con un video en redes, el senador nacional abrió una producción por capítulos para proyectar su candidatura y describió un escenario de malestar social. Su mensaje promete priorizar el empleo, la producción y la confianza de las familias en que la Argentina puede ofrecerles un futuro. Por Agregar C5N en









Sergio Uñac continúa con su campaña presidencial. Web

El senador nacional y exgobernador de San Juan, Sergio Uñac, presentó este martes en sus redes el primer capítulo de una producción audiovisual para dar impulso a su postulación a la Presidencia y expuso los motivos de su decisión, con énfasis en la crisis social, el empleo, la producción y las expectativas de futuro.

Según informó el medio Letra P, el estreno abre una campaña de presentación con piezas breves que ponen el foco en la historia personal del dirigente. El primer episodio se titula "Por qué quiero ser Presidente" y añade una dimensión biográfica al mensaje político, con argumentos destinados a instalar sus aspiraciones en la discusión pública.

Quiero ser presidente para construir una Argentina con oportunidades para todos. Con diálogo, experiencia y sentido común, podemos hacerlo. https://t.co/gAZQfn9FEr — Sergio Uñac (@sergiounac) October 13, 2026 En la producción, el dirigente describe un escenario de malestar y asegura que "quiero poner mi experiencia al servicio de todos, al servicio de mi país", al mismo tiempo que vincula ese objetivo con una meta económica y social para la sociedad argentina: que "el trabajo alcance" y que "valga la pena producir".

El pasaje que más enfatiza una construcción colectiva de su mensaje aparece cuando corrige una formulación personal y la amplía al conjunto de la sociedad: "nuestros hijos, no mis hijos, nuestros hijos, los hijos de todos, de cada una de las familias argentinas". Así, el horizonte de futuro queda asociado a una mirada y una meta común para toda la sociedad.

Sergio Uñac presentó una serie de videos para impulsar su candidatura presidencial. Web El senador había anunciado en mayo que competiría por la Presidencia y planteó que el peronismo debe definir sus liderazgos mediante una interna, en lugar de dar por sentado quién será su representante, un debate que busca instalar con anticipación a las internas del año próximo dentro del justicialismo.

La narración no se limita a la consigna electoral: también reconstruye distintos tramos de su recorrido público, desde su paso por la intendencia de Pocito hasta los dos mandatos al frente de San Juan y su actual banca en el Senado. La apuesta es acercar su perfil a audiencias más amplias.