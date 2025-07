Los partes previos indicaban que tiene riesgo de vida actualmente y que el ACV “ya generó un daño”. El jefe de terapia intensiva del Hospital Cullén, Néstor Carrizo, detalló que “la lesión es irreversible si hablamos de funcionalidad en esa área del cerebro, pero su cuadro clínico neurológico es reversible”.

Locomotora Redes sociales

También explicó que hay que entender que todavía estamos en una fase donde lo más importante es sostenerla con vida y tratar de mantener el funcionamiento de sus órganos”.

El cirujano cardiovascular Fernando Cichero indicó en Mujeres Argentinas que "si tiene mucha fuerza de voluntad, lamentablemente va a quedar muy secuelada, no creo que vuelva a hacer una vida normal como hacía. No va a poder deambular sin ninguna dificultad, el miembro superior no lo va a poder mover como corresponde, y además va a quedar afasia".

Un cuadro no tratado y consumo de sustancias: las causas que llevaron a Alejandra "Locomotora" Oliveras al ACV

Alejandra "Locomotora" Oliveras permanece en la unidad de terapia intensiva del Hospital Cullen de Santa Fe debido al ACV isquémico que sufrió durante los primeros días de julio. De acuerdo con lo que revelaron distintos médicos, el consumo de anabólicos y una hipertensión no tratada de forma adecuada, podrían haber sido los detonantes de su cuadro.

Si bien no hay ninguna precisión sobre lo que desencadenó el episodio neurológico, hay distintas teorías girando alrededor de la salud de la exboxeadora. Una de ellas tiene que ver con una operación previa y otra, con el consumo de anabólicos relacionado a la actividad deportiva.

El doctor Fernando Cichero analizó el caso en El Trece y sugirió la hipótesis del uso de anabólicos podría haber influido en el ACV. “Tiene un cuerpo muy desarrollado en la masa muscular. Eso tiene relación directa con ingerir anabólicos en algún momento, y lamentablemente los anabólicos tienen muchos factores de riesgo que puede desencadenar un ACV".

Locomotora Oliveras Redes sociales

“Después de un tiempo determinado, pueden generar alteraciones en el metabolismo del colesterol”, explicó, pese a que la familia negó la ingesta de las sustancias. Al mismo tiempo, el profesional hizo hincapié en un factor preexistente: “Tenía una obstrucción severa de la carótida y eso, si uno no tiene síntomas, es fácilmente detectable con un ecodoppler”.

A su afección cardiovascular se le sumó un factor que reveló Néstor Carrizo, el director del hospital donde se atiende, que también fue clave para el desarrollo del ACV: "La paciente era hipertensa y no se controlaba".

A Oliveras se le realizó una craniectomía descompresiva para reducir la presión intracraneal y evitar la muerte cerebral, pero los especialistas advierten que el daño es irreversible y las secuelas serán permanentes. Además, los médicos puntualizaron en que la exboxeadora llegó tarde a la guardia, por lo que redujo las posibilidades de atacar el problema a tiempo.