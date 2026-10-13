13 de octubre de 2026 Inicio
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Primavera extrema: el SMN emitió una alerta amarilla por fuertes tormentas

El organismo meteorológico advirtió este martes sobre vientos de hasta 100 kilómetros por hora y caída de granizo en el interior del país. A su vez, el área metropolitana enfrenta días inestables a causa de un bloqueo atmosférico persistente.

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Por ahora siguen las lluvias en el AMBA.

Por ahora siguen las lluvias en el AMBA.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este martes una alerta amarilla por tormentas, lluvias y vientos con ráfagas de más de 100 kilómetros por hora para ocho provincias y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), a causa de un anticiclón intenso sobre el Atlántico Sur.

Una camioneta siendo arrastrada por el agua en la ruta 5.
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La advertencia por tormentas rige en sectores de Mendoza, San Luis y el norte de Misiones. El organismo anticipó fenómenos fuertes con abundantes precipitaciones, actividad eléctrica, ráfagas intensas y caída ocasional de granizo, con acumulados de agua que se ubican entre los 20 y 60 milímetros.

A su vez, el aviso meteorológico abarca el oeste de La Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy y el noroeste de Tucumán. En esta franja territorial se esperan vientos del sector oeste con velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora, y ráfagas superiores a los 100 kilómetros por hora.

Ante este escenario, la entidad estatal recomendó retirar o asegurar objetos arrastrables por el viento, como macetas y sillas. También aconsejó no resguardarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, y extremar la precaución al conducir en la vía pública.

Un anticiclón estacionario frena las mejoras en el AMBA

En paralelo a las alertas provinciales, el Área Metropolitana de Buenos Aires experimenta una inestabilidad constante desde principios de mes. El sitio especializado Meteored explicó que un anticiclón estacionario sobre el océano empuja humedad de forma continua hacia el centro del territorio argentino.

Este fenómeno meteorológico funciona "como una pared" que frena el avance de los sistemas de baja presión provenientes del océano Pacífico. En lugar de desplazarse, estos sistemas quedan estacionados sobre el país y generan precipitaciones de manera reiterada.

Para el AMBA, el pronóstico indica que el miércoles la probabilidad de lluvia trepa hasta el 70% por la mañana. El jueves será la jornada más inestable con actividad eléctrica, mientras el viernes mantiene probabilidades de precipitaciones de hasta el 70%.

El primer alivio llegará recién el sábado con una caída drástica en las probabilidades de lluvia, panorama que se confirmará el domingo con un cero por ciento de precipitaciones y una mínima de nueve grados. Hasta entonces, las temperaturas se mantienen por debajo de los valores típicos para este mes.

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