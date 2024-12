Nuevo robo de identidad a una menor: usaron sus datos para llevarse una nena a Brasil

"Voy a la ANSES a ver por qué no cobraba la asignación. Cuando llego, me dicen que no voy a cobrar porque mi hijo no reside en Argentina. Me quedo sorprendida y le digo: '¿Cómo que no, si está en mi casa?'. Me mandan a Migraciones, donde efectivamente me dicen que mi hijo sale del país el 19 de enero de 2024 a las 9 de la mañana por Formosa hacia Paraguay y que no se registra el ingreso nuevamente al país", explicó Yanina Magnago a C5N.

En diálogo con Argentina en Vivo, la mujer, que vive con su hijo en Neuquén, contó que ese mismo día hizo la denuncia ante la Policía Federal. La causa se derivó a Formosa, ya que es allí donde ocurrió el hecho. "En un primer momento me dijeron que podía ser un error de tipeo, pero son los datos de mi hijo: documento, nombre y apellido, fecha de nacimiento", detalló.

"A mí no me dicen nada; me dicen que es materia de investigación, que lo único que me debería interesar es volver a cobrar la asignación. Yo les dije que no, que mi preocupación en este momento es que me digan que el nene que yo tengo es realmente mi hijo y que mi hijo nunca salió del país. Quiero que le devuelvan la identidad a él", reclamó.

Yanina tomó medidas de prevención ante el temor de que alguien estuviera "preparando el terreno" para robarle a su hijo. "No salgo a ningún lado. Me vine a la casa de mis papás para que, si van a sacarme al nene, no me encuentren. Ahora estoy más tranquila porque salió en los medios, pero si me lo sacaban, ¿dónde iba a ir a denunciar? 'Señora, su bebé no está con usted desde enero, ¿qué está denunciando?'", cuestionó.

La hipótesis de la mujer es que "alguien sacó del país a otro nene con la identidad de mi hijo". "¿Quién es el nene que se llevaron? ¿Con tanta facilidad pueden sacar a una criatura del país y nadie hace nada? Esto pasó en enero, recién en diciembre salta. Yo seguí cobrando normalmente hasta el mes pasado", señaló.

El segundo caso denunciado ocurrió en la ciudad rionegrina de Cipolletti y también se detectó cuando la madre de la nena dejó de cobrar la asignación de ANSES. "Me dijeron que vaya a Migraciones. Allí me entregaron un informe que decía que mi hija había salido del país por Paso de Los Libres (Corrientes) hacia Brasil", contó la mujer a Río Negro.

Según la documentación, la menor cruzó la frontera el 20 de abril de 2024 a las 14:42. Sin embargo, la familia recién se enteró de la situación a fines de octubre, y decidió hacerla pública el jueves pasado luego de que se conociera el caso de Neuquén.