Mendoza: sobreseyeron a los rugbiers franceses acusados de abuso sexual

"Hoy yo tengo que hacer rehabilitación de ambas piernas, de rodillas, de pantorrillas. No menos de 60 sesiones de kinesiología. Todavía sigo teniendo repercusiones en el cuerpo por las lesiones que ellos me han ocasionado", afirmó la mujer en septiembre.

Este martes, el abogado de los franceses, Rafael Cúneo Libarona, relató que Reuters que "el juez acaba de ordenar el sobreseimiento de los jugadores, alegando que el acto no fue un delito". "El sobreseimiento no es por la duda, sino porque no existió el delito", aseguró.

Germán Hnatow, también defensor de los rugbiers, aseguró que el resultado judicial era el que esperaba e insistió en que no hubo delito. A la salida de la audiencia, que se llevó a cabo en el Polo Judicial de Mendoza, manifestó a la agencia AFP: "Como esperábamos, los jugadores han sido sobreseídos porque el hecho fue consentido, es decir, que no hubo ningún delito ni duda de que son inocentes".

"La fiscalía había arribado a la misma conclusión, es decir, que debían ser sobreseídos, pero en un marco de dudas esto quiere decir que podía haber pruebas de cargo y descargo. No es lo que consideró la jueza que compartió el criterio de la defensa de que no hay ninguna duda de que son inocentes", agregó el abogado.

"No había otro resultado posible", concluyó el abogado defensor. "Esto está terminando más allá de las instancias recursivas que tenga la querella", completó.

Ambos jugadores pasaron varios días en prisión preventiva y casi un mes bajo arresto domiciliario en Argentina. A principios de septiembre se les permitió dejar el país y regresaron a Francia, donde volvieron a jugar partidos para sus respectivos clubes.

El presidente de la federación francesa de rugby, Florian Grill, había afirmado que no volverían a jugar para la selección nacional "hasta que el caso fuera desestimado", por lo que ahora tendrían luz verde para ser convocados nuevamente.

