"Me dijeron que iba a aparecer en pedacitos": desesperada búsqueda de otra argentina desaparecida en Cancún

"Como era un taxi, no hay registros y la Policía, aparentemente, dice que las placas son falsas", advirtió en esta línea sobre su hermana, quien vive en México desde hace más de 9 años. Además, afirmó que se comunicó con el consulado y que un letrado la engañó: "Me dijeron que ella se había ido porque quería. Contraté un abogado, pero me estafó. Agarró la plata y no hizo nada. Para pagarle, me quedé en cero".

También, expuso su desesperación por las dificultades para transportarse hacia el país mexicano, tras la desaparición de su hermana: "La única manera es viajar a México y perdería mi trabajo. Además, tengo miedo de ir sola. ¿Quién me va a proteger allá?".

En tanto, Patricia Bálsamo aseguró que recibió amenazas: "Me llamaron y me dijeron que si no pagaba, mi hermana iba a aparecer en pedacitos. Otra persona me mandó un mensaje diciendo que mi hermana tenía carácter, por lo que el taxista la violó y la mató. También se comunicó el presunto líder del cartel de Jalisco y desde Colombia".

En esta línea, cuestionó el nivel de la investigación. "Aunque me comuniqué con el consulado argentino allá y radiqué la denuncia en la Policía Federal en Tandil, nadie la busca. Las únicas que me ayudan son las organizaciones 'Unidas Siempre' y 'Madres Buscadoras' de México", enfatizó.

Encontraron con vida a la turista argentina que fue reportada como desaparecida en Cancún

Encontraron con vida a María Belén Zerda, la turista argentina que fue reportada como desaparecida en Cancún desde el 6 de abril. La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo comunicó la noticia por redes sociales el viernes y publicó una foto de la joven, además aseguraron que fue localizada "sana y salva".

Tras la desaparición ocurrida el 6 de abril, cuatro días después se hizo la denuncia y desde el municipio de Benito Juárez comenzó la investigación. A raíz de ello, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo actuó e investigó sobre su posible paradero hasta dar con Zerda.

El Grupo Interinstitucional de Seguridad confirmó la noticia de su hallazgo y, según informó Noticias Argentinas, la turista fue localizada mientras caminaba sobre la avenida Luis Donaldo Colosio, dentro del municipio de Benito Juárez.

Por el momento, las autoridades desestimaron que su desaparición esté involucrada con un posible secuestro, y detallaron que la mujer se alejó voluntariamente luego de un episodio de esquizofrenia. María Belén fue inmediatamente trasladada para recibir atención médica.