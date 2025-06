La Salada: denuncian que la Policía Federal robó en un kiosco cuando la feria estaba clausurada

Un hombre advirtió que un grupo de integrantes con chalecos de la fuerza de seguridad se llevó mercadería de su comercio. "Me levantaron la persiana y me saquearon", lamentó.

Un hombre denunció que un grupo de integrantes de la Policía Federal robó en su kiosco cuando la feria de La Salada permanecía cerrada luego de que la Justicia clausurara provisoriamente el predio. "Me levantaron la persiana y me saquearon" , advirtió.

En diálogo con el móvil de El Diario, por C5N, a cargo del periodista Mariano Onega, un kiosquero llamado Julio marcó que sufrió un robo de la Policía Federal y expuso el deterioro del comercio: "El 8 de junio me levantaron la persiana y me saquearon. Durante estos días me sacaron la mercadería que tenía. En los videos se ve que es gente que tiene chalecos de la Policía Federal. Rompieron cámaras y una computadora. Fue un abuso de poder".