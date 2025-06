Las principales frases del discurso de Cristina Kirchner en Plaza de Mayo

Desde su casa en Constitución, la expresidenta envió un fuerte mensaje a los manifestantes que se reunieron en una multitud en Plaza de Mayo. “Lo que más me gustó fue escucharlos cantar ‘vamos a volver’”.

Desde su departamento de Constitución en el que se encuentra detenida y pasará la condena, lanzó duras críticas al rumbo económico del presidente, Javier Milei, le agradeció a los presentes en la movilización y sentenció: “Hace una semana me pregunté por qué si dicen que estaba acabada no me dejaban competir. Bueno, ya respondieron: la respuesta es esta”.