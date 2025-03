Juicio por la muerte de Diego Maradona: Fernando Burlando aseguró que "hicieron todo para matarlo"

En aquella oportunidad, los peritos concluyeron que el ídolo murió producto de una insuficiencia cardíaca que le generó un edema agudo de pulmón y derivó en una muerte súbita. Luego de escuchar las declaraciones, el letrado explicó en diálogo con la prensa que "se hablan de al menos 12 horas" de agonía, "pero una persona edematizada completamente como estaba Diego, desde el día 18 ya estaba agonizando".

"Me parece que la conclusión más importante es la descripción de la cantidad de liquido que tenía Diego en todos lados, en la cavidad cerebral, en el abdomen. Se habló de cuatro litros de líquido", describió y advirtió que "esto no se genera de un día a otro, sino que es un episodio gradual". "Esto habla de que se pudo haber evitado, si hacían las cosas como se debía Diego no hubiese agonizado, sufrido y estaría con vida", sostuvo.

"La muerte se pudo haber evitado"



Sobre el cuadro que presentó Maradona los días previos a su muerte, explicó que "la inflamación que tenía era notoria y evidente". "Había medicación que tenía una incidencia directa en la posible formación de más edemas, con la retención de líquidos, el agua que tenía mucho sodio", enumeró y agregó el detalle de "los alimentos que le daban", algo que quedó evidenciado en "que no hayan dejado entrar al nutricionista". "Hasta había cambiado su voz por la falta de oxigeno", añadió.

Por otra parte, comentó que, en base a los resultados de la autopsia, se confirmó que "la hora de muerte fue las 9 de la mañana".

En otro fragmento, el abogado insistió en su cuestionamiento al equipo médico: "Diego no fue asistido nunca. Desde el 11 al 25, que pudo haber sido este proceso de edema, no fue asistido nunca. Ni por los médicos, ni por los jefes de enfermeros, ni por los coordinadores médicos, ni por un clínico, ni por nadie", detalló.

"Son dementes, es algo que es irracional lo que hicieron", apuntó y sostuvo que "hay que investigar quienes se beneficiaban con la muerte de Maradona".