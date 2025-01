Magistrados cercanos al papa Francisco hicieron un llamado al respeto por la diversidad y pluralismo

En el mismo sentido, entienden que “infelizmente, vivimos tiempos que creíamos superados”, y recordó cuando “estos discursos, impulsados desde sectores de poder, resultan incompatibles con los principios de una sociedad democrática ya que la democracia, en su esencia, debe garantizar la protección de todas las voces y rechazar cualquier forma de exclusión y persecución”.

También indicaron que “en nuestro sistema político-constitucional, la democracia representa el poder del pueblo y constituye una forma de gobierno basada en la voluntad de la mayoría. Sin embargo ello no implica avasallar los derechos de las minorías ni faltarles el respeto”.

Por eso consideraron “crucial” subrayar que, como ya antes señaló el Papa, “la legitimidad electoral o de origen no implica legitimidad de ejercicio. La democracia no se agota en la elección de representantes; también exige el control ciudadano sobre las decisiones que se toman en nombre del pueblo”. La delegación local de Copaju remarcó que “la mayoría electoral no puede utilizar su posición para vulnerar libertades ni para someter a quienes piensan diferente”.

Quiénes integran el Capítulo Argentina de COPAJU

La Comisión Directiva del Capítulo Argentina de Copaju está encabezada por el coordinador César Raúl Jiménez, juez en lo Correccional y de Menores de Posadas, Misiones; el vicecoordinador Roberto Carlos Pompa, juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo; el secretario Maximiliano Francisco Benítez, defensor general de la provincia de Entre Ríos; y las y los vocales María Alejandra Villasur García, jueza de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones del Consumo (CATyRC) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA); Mariana Beatriz Pucciarello, defensora ante la Cámara de Apelaciones del fuero CATyRC de CABA; Rómulo Rubén Abregú, asesor de incapaces de Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires; y Gustavo Daniel Moreno, asesor tutelar ante la Cámara de Apelaciones del fuero CATyRC de CABA.