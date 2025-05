Tiene 10 capítulos, tiene una trama romántica y la rompe en Netflix

A fines de abril, Netflix sumó a su catálogo una serie japonesa que, sin hacer demasiado ruido, empezó a destacarse entre las novedades. No es una superproducción ni una historia con grandes explosiones narrativas, pero sí una de esas ficciones que se toman su tiempo para hablar de lo cotidiano con sensibilidad. Se trata de ¿Es sostenible el amor? (Is Love Sustainable?) , una producción que combina drama, romance y momentos incómodos con toques de humor sutil .

Estrenada originalmente en 2022, la serie llegó a la plataforma casi tres años después de su lanzamiento inicial en Japón . Aun así, su propuesta no se siente desactualizada. La historia mantiene una frescura particular y plantea dilemas emocionales que siguen vigentes: la dificultad de convivir con los demás cuando uno mismo está desordenado por dentro, el peso de las expectativas familiares, y la búsqueda de afecto en medio de la rutina .

Con solo una temporada de 10 episodios, cada uno de casi una hora, la ficción se presenta como una opción ideal para quienes prefieren relatos íntimos, sin artificios, que giran alrededor de relaciones humanas complejas y reales. A diferencia de otras producciones más ruidosas, esta apuesta japonesa se toma el tiempo necesario para explorar lo que no siempre se dice en voz alta.

La historia gira en torno a Kyoka Sawada, una joven que acaba de perder a su madre y se muda con su padre, Rintaro. La nueva convivencia no resulta sencilla: el dolor, la falta de comunicación y la tensión propia del reencuentro familiar marcan los primeros pasos de esta relación. Rintaro, lejos de enfocarse en el duelo, empieza a mostrar una preocupación inesperada: considera que tanto él como su hija deberían volver a enamorarse.

Este planteo no tarda en incomodar a Kyoka, que atraviesa su propio proceso emocional mientras lidia con responsabilidades y una vida que no termina de acomodarse. Lo que podría parecer una comedia romántica en su superficie, es en realidad un relato que pone el foco en las decisiones difíciles, las contradicciones internas y los vínculos familiares que no siempre funcionan como se espera.

La presión de Rintaro, los malentendidos y la necesidad de encontrar un rumbo personal convierten a ¿Es sostenible el amor? en una historia sobre segundas oportunidades, pero también sobre los límites del afecto cuando la cercanía duele más de lo que alivia.

Reparto de ¿Es sostenible el amor?