La preocupación de colectiveros por los violentos robos: "Trabajamos con miedo, todos tenemos una familia detrás"

"Seguimos trabajando así, no tenemos custodia policial, habían prometido desde el municipio, pero sigue todo igual. Están las garitas policiales, pero se quedan adentro, no hay operativos. Hay una ordenanza por las cabinas, pero nunca se implementó", expresó uno de los choferes.

"Día a día nos da miedo trabajar, cada vez más. No está la seguridad. No hay patrulleros, no hay móviles. Pusieron unas cabinas en las cabeceras con unos policías que ni terminaron el secundario. No hacen nada, ni siquiera salen a controlar. Ahora van a aparecer acá tres patrulleros para mostrar que están. Pero no pasa nada, estamos a la buena de Dios. Yo fui a siete reuniones, nunca se busca una solución. Cámaras, cabinas, botones antipánico, nunca nada", señaló otro.

Embed - ROBO y ATAQUE a un CHOFER en ISIDRO CASANOVA: SUFRIÓ CORTES en la CARA

Un tercer conductor lamentó que "ahora seguramente en la reunión que vamos a tener acá en la Municipalidad nos van a decir 'quédense tranquilos que les vamos a poner más seguridad', son dos tres días y después no aparecen más". "Es lo mismo de siempre. Ningún colectivo tiene cabina. A algunos les ponen cámaras de seguridad, con un handy. Si te golpearon o te asaltaron cómo hacés para responder. Si un chorro me apunta con un arma, ¿tengo que decir 'atento policía, venga a salvarme'? Estamos todos locos", subrayó.

"Yo estuve en una reunión, iban a poner cámaras de seguridad, que sabemos que son para que quede el delito visualizado nada más. En la mayoría de los colectivos están pero no funcionan. En mi unidad la cámara está puesta pero no anda; en otras, sí. Queda grabado el delito pero no pasa nada. Hoy hay pocos compañeros hoy porque están cansados de reclamar, perder el día y que nadie haga nada", planteó otro chofer.

"No trabajamos, perdemos un día porque nos descuentan. Siempre trabajo con miedo, todos tenemos una familia detrás", cerró otro.

La medida de fuerza abarca las líneas 218, 284, 325, 378, 622 y 628, lo que impacta a miles de usuarios que utilizan estos servicios para trasladarse hacia y desde Cañuelas, La Matanza, San Justo y otras localidades.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/CiudadDeBondis/status/1916681107304595465&partner=&hide_thread=false #AHORA



Paro en la empresa #Almafuerte por 24hs este Lunes por el ataque a un chofer de la #Linea378 al cual le tajearon la cara en Ruta 3, en Isidro Casanova.

El hecho sucedió el Sabado a las 21.45hs pic.twitter.com/BnsvMd3QtG — Ciudad de Bondis (@CiudadDeBondis) April 28, 2025

La agresión se produjo el sábado alrededor de las 21:45 en el cruce de la calle Guillermo Marconi y la Ruta Nacional 3, cuando un hombre vestido con ropa similar a la de un conductor se subió al interno de la línea 378 y le pidió al chofer que lo trasladara.

La víctima contó que el delincuente habló con él durante todo el viaje pero, al terminar el recorrido, lo atacó, le robó todas las pertenencias y luego escapó. El chofer fue trasladado de urgencia a un hospital cercano, donde se comprobó que su vida no corría riesgo y recibió varios puntos de sutura.

El agresor todavía no fue identificado, pero la Policía está analizando las cámaras de seguridad de zona. "Estamos totalmente hartos de que nadie se haga cargo de nada y que las promesas de seguridad no se cumplan", aseguraron los delegados de la empresa Almafuerte en redes sociales.

Además del paro, se convocó a una "Marcha por seguridad" que se realizará este martes a las 11 y partirá desde la sede de Almafuerte, ubicada en Juan Manuel de Rosas 7849, hasta la plaza central de San Justo. "Invitamos a la comunidad a sumarse. Esto no es solo un reclamo laboral, es por la seguridad de todos", aseguraron.