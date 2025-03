La figura del papa Francisco irrumpió con fuerza en las universidades

La otra novedad de la elección en FUA, a fines de febrero, fue el derrumbe de la izquierda, que no obtuvo ninguna de las ocho secretarías que estaban en disputa.

“El Papa hace poco juntó a todos los rectores de las universidades nacionales argentinas y les dijo: ‘Ustedes tienen que llenar de política a los jóvenes, tienen que escucharlos, tienen que sentarse a formar a los cuadros que vienen, que son el futuro’”, expresó Arellano en un reportaje radial que mantuvo en el programa Rezá x mí.

Este particular frente universitario reúne a federaciones y presidencias de centros de estudiantes que lidera con fuerza el llamado Movimiento Universitario del Conurbano (MUC) pero que ha logrado unirse en distintas universidades con la agrupación La Mella, de un origen ideológico en la izquierda nacional que tiempo atrás estaba en alianza con la izquierda trotskista.

papa francisco El Papa Francisco irrumpió en las universidades.

La FUA, desde el regreso de la democracia en 1983, la lidera el radicalismo, la presidencia por dos años estará en la responsabilidad de Joaquín Carvalho, estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Rosario.

El nuevo secretario ejecutivo de FUA expresó en el reportaje radial que desde las universidades del conurbano y de las provincias “se salió de la lógica del universitario de clase media, no tan arraigado a lo social, a lo católico del barrio, por eso nos parecía que era muy disruptivo, la postura política y desde el nombre poder acumular, en un carácter, sobre todo, un símbolo, que haga ruido, porque el Papa nos llama a los jóvenes a hacer lío. De hecho, un montón de gente nos llamó, nos llamaban para saber quiénes nos bancaban”.

El Frente Papa Francisco, que incluye a la universidad de Madres, Córdoba, Mar del Plata, La Plata, Río Cuarto, tiene la mirada no sólo en lo electoral sino también hacia la política nacional y Arellano lo manifestó diciendo que “sentimos que la política en general hoy no está representando a nadie. Desde el peronismo necesitamos nuevos aires, discusión política que viene de la base y no de la dirigencia, para nutrir construcción genuina en ámbitos como la FUA”.

Este joven estudiante cita a un Papa de 88 años: "Reconocemos a la figura más importante que tenemos en nuestra política y a nivel mundial, de la historia, que a la vez es líder religioso, que impulsa la Red Universitaria de la Casa Común (RUC), que se acerca a los movimientos sociales, a la UTEP, existe algo ahí entre estudiantes, iglesia y movimientos sociales, por eso el Frente Papa Francisco representa esa búsqueda, y sobre todo de los estudiantes del conurbano con su acumulación de organización, que empieza a ser una expresión política identitaria muy interesante”.

Además Arellano recordó la gran movilización ante el recorte presupuestario del presidente Javier Milei: “El año pasado miles de negros del conurbano vinieron a llenar las calles en Capital en defensa de la universidad. La política, el peronismo, tiene que escuchar y llenarse de pueblo, de iglesia, expresiones sociales, estudiantes o jóvenes”.

Al final del reportaje el líder de MUC y el frente Papa Francisco sintetiza con que “fuimos a discutir a ese peronismo que no expresaba al conurbano, con ciertos vicios o réplicas de la política más tradicional de nuestro partido, y necesitamos al margen de cómo juntar votos discutir la política, qué FUA queríamos, qué alianzas estratégicas para acumular en la política y lo social”.

Fue Jorge Mario Bergoglio, desde el Vaticano, quien designó a muchos de sus hermanos obispos “con olor a oveja” en el conurbano bonaerense. De allí se liga hoy, a 12 años de su papado, el nacimiento de una fuerza electoral en las universidades de ese territorio. Basta recordar que en la arquidiócesis de La Plata muchos años, desde 2018 a 2023, pastoreó Víctor Manuel “Tucho” Fernández, hasta hace dos años que fue designado cardenal y trasladado al Vaticano en el estratégico Dicasterio de la Doctrina de la Fe, hoy sigue ese camino pastoral Gustavo Carrara, en su origen cura villero porteño y luego el primer obispo de las villas.

En el caso de Lomas de Zamora, allí el obispo es el jesuita Jorge Lugones, quien a su vez comandó dos períodos la Pastoral Social Nacional, que desde el año pasado dejó los aposentos del centro de Lomas para ir a vivir a una parroquia en Villa Fiorito.

Mientras que “el club del sur”, como predica un laico de origen sindical, en la diócesis de Avellaneda-Lanús está el Padre obispo, Maxi Margni, a su lado la diócesis de Quilmes (que incluye varios municipios de Berazategui y Florencia Varela), con Carlos “Chacho” Tissera secundado por Eduardo Redondo.

Por ahora Margni es el único obispo que en sus redes sociales repudió la inhumana represión en la marcha por los jubilados del miércoles pasado, mientras que Quilmes se expresó contra la represión policial vía Pastoral Social, como Merlo-Moreno donde monseñor Juan José Chaparro bendigo la posición en defensa de los jubilados y su derecho democrático a la protesta.

Mientras que en la provincia de Córdoba pastorea esas tierras cuarteteras, el cardenal jesuita Ángel “Ballín” Rossi, quien también se viene pronunciando en favor de los jubilados, por ejemplo lo hizo cuando fue la quita de los remedios por el PAMI, y volvió a defenderlos este miércoles, a la noche, en el festival “de la esperanza por la paz y la justicia social” donde los centros de jubilados tuvieron su stand, tomaron el micrófono para expresar sus reclamos y son acompañados por la Pastoral de las Periferias.