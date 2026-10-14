El explosivo posteo de Gianina Maradona por la muerte del Diego: "Todos tienen la misma culpa"

La hija del Diez publicó un mensaje en Instagram justo antes de que Fernando Burlando, su abogado y el de su hermana, exponga su alegato final. ¿Contra quién fue el mensaje que publicó?

Gianinna Maradona publicó un contundente mensaje en sus redes sociales en medio del juicio por la muerte de su padre, Diego Maradona. “Están los que hicieron las cosas mal y los que no hicieron nada. Todos tienen la misma culpa porque un ser humano murió. Fin” , escribió la hija del Diez en una historia de Instagram.

La hija relató las últimas palabras del "Roña" Castro "Me decía que le dolía el pecho"

El posteo se conoció después de la audiencia del martes, cuando Félix L’Infante , abogado de Jana Maradona , pidió la absolución del psicólogo Carlos Díaz, uno de los profesionales de la salud imputados en la causa. Por el contexto en el que fue difundido, el mensaje de Gianinna fue interpretado como una respuesta a esa postura.

Durante su alegato, L’Infante cuestionó el comportamiento de Díaz y lo calificó de “errático”, pero sostuvo que no se había podido demostrar que sus decisiones y omisiones estuvieran vinculadas con las obligaciones propias de su función como terapeuta. Por ese motivo, solicitó que fuera absuelto.

La posición del letrado contrastó con los planteos de otras querellas, que apuntaron contra los integrantes del equipo que atendió a Maradona durante sus últimos días de vida y reclamaron condenas para varios de los acusados.

Horas antes, Dalma Maradona había realizado un posteo en la misma línea: "Trato de entender porque alguien pediría la absolución de una persona que te dijo en la cara que no podías entrar a ver a tu papá porque eso era mejor para su tratamiento y después te diste cuenta que el único fin de ese pedido era aislarlo" , cuestionó la primera hija del mejor jugador de la historia del fútbol.

Y continuó: "Un tipo que dice que está cagado de que lo allanen y muchas barbaridades más que evidentemente estás ignorando. ¿Cómo podés pedir su abosolución? ¿Por qué haría algo así".

Cómo sigue el juicio por la muerte de Maradona

El debate continuará este miércoles desde las 10 ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro. La jornada estará dedicada a los alegatos de Fernando Burlando, representante de Dalma y Gianinna Maradona, y de Pablo Jurado, abogado de las hermanas del exfutbolista.

Las exposiciones forman parte de la etapa final del proceso, en la que las partes presentan sus conclusiones sobre las pruebas reunidas y solicitan condenas o absoluciones para los siete profesionales de la salud imputados.

La semana pasada, los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren pidieron penas de hasta 12 años de prisión para los acusados. El martes, en tanto, Mario Baudry, representante de Dieguito Fernando, y L’Infante expusieron sus respectivos alegatos, con pedidos de condena para varios imputados y diferencias sobre la situación de algunos de ellos.

Una vez finalizados los alegatos de las querellas, será el turno de las defensas, cuyas exposiciones están previstas para los días 20, 21 y 22 de octubre. Al concluir esa instancia, los acusados podrán pronunciar sus últimas palabras antes de que el tribunal delibere.