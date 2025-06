Georgina Barbarossa, tras la represión a actores: "Milei quiere cerrar todo lo que hace pensar a la gente"

"A mí me causó gracia porque, sinceramente, ese despliegue parecía que íbamos a invadir Rusia, era una locura total. Yo trato de tomarme las cosas con humor, pero era desmedido porque nos subimos automáticamente a la vereda y no pasaba nada. No era para hacer semejante despliegue de policías", afirmó este lunes a C5N.

En diálogo con Mañanas Argentinas, la actriz pidió que "no quiten la ley del Instituto Nacional del Teatro". "Si quieren hacer una auditoría, háganla, pero no quiten esa ley. Hay cantidad de chicos que gracias al Instituto pueden hacer sus obras en teatros off, que además es una movida cultural impresionante", remarcó.

También señaló que, si el objetivo de la represión era amedrentar a los artistas, "me parece una estupidez, porque nada peor: cuanto más nos amedrenten, más vamos a salir, más por una causa justa y noble como hacen también los jubilados, los médicos y todo el mundo, porque realmente la gente no la está pasando bien", sostuvo.

"Nunca tuve miedo; me hubiese encantado ir presa, me hubiese sentido la Jane Fonda argentina. Nada me hubiese gustado más que ir presa", bromeó la conductora. Contó que desde el Gobierno "no me llamó nadie ni se van a comunicar, porque no les importo. Pero si uno se manifiesta libremente, no podés dejar de pelear por tus ideas, por tus ideales, por el derecho, por la cultura, por los sueños. Quieren cercenar la cultura", afirmó.

"Lo que pasó con (Ricardo) Darín o con Lali (Espósito) me parece de terror. Señor presidente, usted tiene muchas cosas que hacer. Ahora a lo mejor me agarra a mí de punto. Yo hablo con respeto, con lo que yo siento y con lo que a mí me parece que es la verdad y la lógica, no soy irrespetuosa", expresó.

Barbarrosa convocó a los artistas a "estar más unidos que nunca y salir a pelear, pero con educación". "Hay que preguntarle a Milei por qué quiere cerrar todo lo que pueda llegar a hacer pensar y educar a la gente. Eso da miedo, educar a la gente. Creo que también el teatro te educa, y un pueblo que no sueña es un pueblo que se muere", concluyó.