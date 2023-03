Familia de la modelo argentina muerta en México sostiene la hipótesis de femicidio

Además, la periodista de Viedma Natalia Gilli señaló en C5N cómo sigue la causa, y se refirió a cuál fue la primera hipótesis manejada en el caso: "Estamos esperando esta semana que se produzcan novedades. El testimonio de la familia fue presentado ante la Cancillería argentina para pedir ayuda porque en un principio la Justicia mexicana tomó la muerte de Agostina como un suicidio y estaba todo orientado a esa hipótesis".

"La familia pidió orientar la hipótesis a un femicidio. Está todo muy en potencial porque no hay una denuncia concreta. Este hombre no tiene una denuncia penal presentada, por lo tanto no tiene ningún impedimento para moverse. Él vivía en San Pancho, que está a unos 2.500 kilómetros de Playa del Carmen. No sabemos exactamente dónde está. Hay quienes dicen que podría haber ingresado a la Argentina", agregó.

Además, acerca de cómo se actuó después de que haya encontrado el cuerpo, informó que "se hizo una autopsia, que determina que en principio, la muerte fue por asfixia. Hay que determinar si fue autoprovocada o de otra persona".

El origen del caso de la modelo argentina que apareció muerta en México

La modelo argentina Agostina Jalabert fue hallada muerta en un departamento de Playa del Carmen, balneario de México, y la familia de la víctima sospecha de una expareja que se encontraba con ella en las últimas semanas.

"En septiembre del año pasado, la joven influencer se instaló en Playa del Carmen con su hermana en un departamento de dos ambientes. Allí, en diciembre, llegó la expareja para pasar las fiestas de fin de año. Con este hombre había tenido una relación, se pelearon y desde el entorno de ella dicen que había denuncias que rozaba la violencia de género", explicó el periodista Germán Mónaco en El Diario.

Por su parte, el tío de la víctima, Germán Jalabert brindó más detalles sobre el vínculo que unía a Agostina con el oriundo de Viedma. "Habían tenido una relación tormentosa en época de pandemia y confinamiento. Agos la había pasado mal, por lo cual fue rescatada por la madre", describió en C5N.

La mujer fue hallada muerta el sábado 18 del corriente por su hermana menor, Candela. "Regresó a las 7 de la mañana del sábado. Allí se encuentra con el guardia del complejo donde vivían y le anuncia que por los disturbios, gritos y peleas se había apersonado dos veces la Policía", aclaró el familiar.

Una vez que Candela llegó al departamento, se encontró con la puerta cerrada y debió golpear varias veces hasta que la expareja de Agostina le abrió la puerta. "Le preguntó a Candela por Agostina. Entonces, ante la sorpresa, entra corriendo al departamento y la perrita la guía al baño de la habitación. Allí estaba ella atada a un toallero, como sentada en el piso, a un metro de altura", marcó el abogado Germán Jalabert.

Qué hacer ante un caso de violencia de género

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.

También es posible comunicarse por WhatsApp al 1127716463 o por mail a linea144@mingeneros.gob.ar.