El perro que se hizo viral por su reacción al ver a una aspiradora robot

Las mascotas protagonizan millones de videos en TikTok, pero sus respuestas y actitudes no dejan de sorprender cada vez por lo inesperadas y graciosas, a veces con expresiones muy parecidas a las de un ser humano. Este es el caso de un perro que se hizo viral por su reacción al ver a una aspiradora robot.

Lo llamativo es que, en lugar de esquivar el obstáculo y seguir su camino como suele hacerlo siempre, la aspiradora insistió en limpiar ese lugar e incluso se subió parcialmente a la pata izquierda del perro. A su vez, la mascota no se movió y observó la escena con algo de desconcierto.

Lo que cautivó a los usuarios es la mirada que el perro le dedicó a la persona que filma, una mezcla de sorpresa y desconfianza ante el extraño aparato que se le acercó. El video acumula más de 9.8 millones de reproducciones, un millón de likes y miles de comentarios.

La mayoría de los usuarios se divirtieron haciendo bromas sobre la graciosa situación. "Atacando el problema de raíz"; "El perrito: 'Ya me barrió las patas, ya no me casaré'"; "El verdadero: '¿Por qué lo trajiste?'"; "La mirada de reojo y la levantadita de cabeza fue batalla ganada"; y "El perrito: 'Genial, ahora tengo una pata más limpia que la otra'"; fueron algunos de los comentarios.

Otros destacaron la paciencia y el carácter del perro, que conquistó muchos corazones. "Tengo una golden retriever y quiero llenar mi casa de ellos, son unos amores", afirmó un seguidor, y otro agregó: "Quisiera tener la paciencia de ese golden". "Era más la pereza de él de pararse", coincidió otra usuaria.

El video del perro que miraba a una aspiradora robot