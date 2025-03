Lourdes Sánchez se quedó sin corpiño en el escenario: "Nunca uso..."

La bailarina quedó en topless mientras bailaba tango con su compañero y trató de restarle importancia. "Donde me suelto, me olvido", reveló.

La parte de arriba del conjunto no se podía ajustar, por lo que explicó: “Es tango, no es que podés soltarte y agarrarte. Me estás agarrando, compañero. Donde yo me suelto, que no sé mucho del tango, me olvido todo, me pierdo”, describió la mediática.

Embed El ACCIDENTE HOT de Lourdes Sánchez en el escenario



Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/btyU0iIZnk — América TV (@AmericaTV) March 28, 2025

En el pograma LAM en América, Ángel de Brito comentó: “Bailaba tanto, se movía tanto que se le fueron las chicas para afuera. Y seguiste, porque hay que seguir”.

Ella le restó importancia al momento: "Dos segundos antes de empezar la obra, yo le pedí a Noelia si podía ir su marido a comprarme unas pezoneras, porque yo ya sentía que algo…”.

En medio de la risa de los panelistas, la modelo confesó: "Menos mal que me puse pezoneras, porque si no, me iba a ver en todos los portales. El público diría, qué espectáculo fuerte”.

Entre sus seguidores en redes sociales celebraron el "accidente hot" de la joven con comentarios como "Muy hermosa", "Bomba sexy TREMENDA", "Fuaaa más Hermosaa mi amor" y "toda una diosa y una obra de arte Lourdes", entre otros.