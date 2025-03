La increíble historia de dos hermanas que recuperaron la mochila de su padre fallecido en el volcán Tupungato tras 40 años

Azul contó a C5N que en su casa no había recuerdos de él: “Crecí sin padre, sabía que se había muerto en la montaña. Recién a mis 20 años, cuando empezaba a aparecer Internet, pude tomar dimensión de quién había sido”.

La abogada remarcó a C5N que hasta ahora la única información que tenía era a través de los recortes de los diarios y revistas que tenía su abuela, Raquel Maceira. Su madre se quedó sola con tres bebés, con mi hermano de 7 años, yo de 4, y mi hermana de 9 meses".

Azul y Guadalupe Vieiro Azul Vieiro

El hallazgo de la mochila de Guillermo Vieiro: "Fue por casualidad"

En febrero de 2024, la mochila de Vieiro fue encontrada por la guía de montaña Gabriela Cavallero, "por casualidad", según reconoció la montañista de 36 años a la agencia AFP. Si bien en principio no sabían que pertenecía al hombre hubo llamados desde Tandil, donde ayudó a formar el Centro de Montaña, donde fue profesor, y desde allí aseguraron que le pertenecía.

"Estábamos ascendiendo a alrededor de 6.100 metros cuando divisamos algo en el glaciar. Se veía una mochila, una piqueta, cuerdas...", recordó Cavallero.

Además, lograron rescatar una cámara de Súper 8 y un piquete, pero dejaron la mochila porque “estaba como soldada al hielo, había que hacer un pequeño trabajo para despegarla", explicó. Después geolocalizó el punto donde encontró todo y logró identificar que era de Guillermo Vieiro y contactó a sus hijas.

“Dijo que quería ir a buscarla y nos invitó a ir con ella. A mi me parecía una locura. No voy a ir al volcán donde se mató mi papá a que nos matemos con mi hermana”, pensó Azul.

Fue el primer argentino en llegar a los 8.100 m de altura del Monte Everest, sin oxígeno, y el Jefe de la cuarta expedición al Himalaya. “Subió al Aconcagua por todas las rutas, cosa que nunca se repitió. Incluso hay una ruta llamada de los ingleses que se cambió por ruta argentina en honor a él", enumeró su hija. Es recordado como "el domador del Aconcagua".

Embed

La expedición: conocieron a su padre a través de la montaña

Azul y su hermana fueron parte de la expedición para buscar una mochila y vivió una transformación: conocer a su padre a través de la montaña. Una parte de él y su historia quedó en ese lugar. Ahora sus hijas lograron conocer la pasión que sentía.

“A partir de la aparición de su mochila, supe mucho de él y empecé a reescribir el 50 por ciento de mi historia”. “A partir de la aparición de su mochila, supe mucho de él y empecé a reescribir el 50 por ciento de mi historia”.

La travesía se inició el 15 de febrero pasado y estuvo dirigida por los montañistas Gabriela Cavallaro y Gerardo Castillo junto a Juan Martín Schiapa, Valentina Roggiero y Ricardo Funes quienes brindaron su conocimiento y apoyo logístico. A este “equipo del bien” como le dice Azul, se sumaron la documentalista Melina Tupa y su asistente mendocino Javier Gutiérrez.

“Le dije a Castillo, que no me parecía que tenía que ir, no soy deportista, voy a arruinar la expedición, voy a estar llorando todo el tiempo y los voy a atrasar. Cosas que cumplí una por una”, recordó a C5N la mujer.

El montañista le advirtió: “Por eso mimo, no te podes perdértelo... Nos vimos las caras en Mendoza, un día antes de salir a la montaña”, detalló. Ella hubiera dejado el bolso en la montaña porque es “el lugar” de su papá. Pero por temor a que robaran sus pertenencias aceptó unirse a la aventura.

Equipo de la expedición de febrero de 2025 al volcán Tupungato Gabriela Cavallaro / Javier Gutiérrez

“Nadie cobró nada, todo fue de corazón, y en poco tiempo juntamos el dinero de la expedición”, remarcó la mujer que, por iniciativa de una vecina, Mónica Rosemberg, se propuso darle publicidad a su historia. En el diario La Nación citaron su email y el dinero para la travesía se pudo reunir sin problemas: “La gente empezó a contactarse y juntamos el dinero para toda la expedición. Fue maravilloso”, reconoció a C5N con la voz eufórica.

Azul se define como "un bicho de ciudad", vive en Buenos Aires, mientras que Guadalupe si se fue a vivir a Bariloche, "para estar más cerca de la montaña". Rodrigo siguió la expedición desde Bella Vista, en la Provincia de Buenos Aires, a través de sus hermanas.

Aunque la montaña no tiene dificultad técnica, hay que llegar hasta unos 6.000 metros de altitud. Después hay que recorrer los últimos 100 metros hacia donde estaba la mochila, en el glaciar sur. Ese último día sí es muy técnico y hay que tener pericia", detalló Ricardo Funes, uno de los miembros de la expedición y que tiene años de experiencia en la montaña.

Con entrenamiento, con dificultades y la emoción en todo momento, pudieron repetir los pasos de Vieiro. Azul se quedó en un campamento a los 4.600 metros, mientras su hermana siguió subiendo hasta que en los 6.000 metros le empezó una presión en la cabeza terrible. Finalmente, fueron los guías, Cavallaro y Castillo y Javier Gutiérrez, el cámara, quienes llegaron hasta el punto donde estaban las pertenencias, a 6.100 metros.

Azul con la mochila que fue del montañista Guillermo Vieiro Gabriela Cavallaro / Javier Gutiérrez

El hallazgo sirvió para abrir y conocer su propia historia. Reconoció que ahora es otra persona: "Me sentí como una invitada en la vida de papá”, confió a C5N la mujer.

“Es poca la gente que siente pasión por algo, los admiro, y así era mi papá. La montaña era su pasión. Ahora puedo entender su postura. Pienso en papá y pienso en una montaña, no en la muerte”. “Es poca la gente que siente pasión por algo, los admiro, y así era mi papá. La montaña era su pasión. Ahora puedo entender su postura. Pienso en papá y pienso en una montaña, no en la muerte”.

Sirvió para sanar una infancia de dolor de esas niñas que perdieron a su padre. Azul pudo así, resignificar el espacio y la pasión del papá, más allá de lo que un ser humano "normal" pueda entender. Los que desde afuera juzgaron que un padre dejó a su mujer y sus tres hijos por ir detrás de un sueño.