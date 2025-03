Vuelve el BAFICI: las películas más recomendadas para ver en el festival de cine independiente

Las entradas cuestan $3.000, con descuentos para estudiantes y jubilados, y promociones con tarjetas del Banco Ciudad.

¿Qué películas ver en la edición 26 del BAFICI?

El festival ofrece una amplia selección de producciones, con directores consagrados que ya fueron premiados en otros festivales, óperas primas y mucho, pero mucho cine argentino. Tener una idea previa de la programación ayuda a que se disfrute de la experiencia al máximo.

Una buena opción para los más arriesgados es “probar suerte”: ir a la función sin conocer de qué trata la película ni leer recomendación alguna. Pero para aquellos que prefieren “ir a lo seguro”, C5N ofrece una selección de las más llamativas de esta edición.

En la Competencia Oficial Internacional se destacan las francesas Le Rendez-vous de l’été, Vingt dieux y la ópera prima Bajo las banderas, el sol, una coproducción de Paraguay-Argentina-Alemania-Estados Unidos-Francia.

Como siempre, el cine argentino es protagonista en este festival. En esta edición, la más esperada de la Competencia Oficial Argentina es La virgen de la tosquera, que está inspirada en dos cuentos de Mariana Enríquez. Además, ya se presentó en el Festival de Sundance, por lo que hay grandes expectativas.

La virgen de la tosquera La virgen de la tosquera es una de las películas más destacadas de la edición N° 26 del BAFICI.

Otras nacionales destacadas de la programación son Yo y la que fui, Tesis sobre una domesticación y La noche sin mí. En cuanto a las internacionales, otras imperdibles son Little Boy (EE.UU.), Tardes de soledad (una coproducción de España-Francia-Portugal), Paul (Canadá) y What Does That Nature Say to You (Corea del Sur).

Es importante tener en cuenta que las películas más esperadas suelen agotar las salas rápidamente, por lo que se recomienda comprar las entradas con anticipación.