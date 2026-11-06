El papa León XIV cerró su primer día en Uruguay con un duro discurso en Montevideo

Tras mencionar sus recientes problemas médicos, reclamó que “procurar que la atención sanitaria esté al alcance de cada persona, independientemente de sus recursos, es una responsabilidad que interpela a toda sociedad”. Finalmente, abordó la problemática de la salud mental advirtiendo que “nadie debería llegar a sentirse extraño entre los suyos, ni pensar que su ausencia importa menos que su presencia”, y pidió regular la tecnología para que “la persona que trabaja no quede reducida a una simple pieza prescindible dentro del proceso productivo”.

Highlights from Pope Leo's meeting with Authorities, Civil Society and the Diplomatic Corps at Plaza Independencia in Montevideo, Uruguay pic.twitter.com/aoLaMT7Xge — Vatican News (@VaticanNews) November 6, 2026

Concluido el acto y tras mantener una reunión privada con el presidente Orsi en la Torre Ejecutiva, el Papa avanzó hacia el casco histórico de la Ciudad Vieja para dirigirse al Cabildo de Montevideo. Allí fue recibido por el intendente Mario Bergara, quien le hizo entrega formal de la llave de la ciudad, una pieza artesanal confeccionada en bronce con baño de níquel.

Como cierre de su primer día, León XIV cruzó a pie la Plaza Matriz hacia la Catedral Metropolitana de Montevideo entre los aplausos de cientos de fieles y niños caracterizados como figuras del catolicismo. Dentro del templo presidió la celebración de las Vísperas ante obispos, sacerdotes y seminaristas, donde recordó en su homilía la pila bautismal de Artigas conservada allí, antes de retirarse a descansar a la Nunciatura Apostólica.

León XIV preside las vísperas con los obispos, sacerdotes y religiosas de Uruguay.

En Argentina crece la expectativa ante la visita del Papa, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Luján y Córdoba, se preparan para poder recibirlo con un gran operativo tanto de seguridad como para poder acoger a los fieles de todo el país que se movilizarán este fin de semana largo.

Según lo difundido por el Vaticano, el Papa León XIV arribará a Buenos Aires el domingo 8 de noviembre a las 16:30, procedente de Montevideo. Tras la recepción oficial en el Aeroparque Jorge Newbery, a las 17 visitará el Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín.

El Papa llegó a la Catedral de Montevideo El papa León XIV participa de la celebración de las Vísperas en la Catedral Metropolitana de Montevideo, junto a obispos, sacerdotes, religiosos y seminaristas uruguayos. El Papa León XIV llegando a la Catedral Metropolitana de Montevideo. Daniel Ibáñez/EWTN News

El papa León XIV recibió la llave de la ciudad de Montevideo El intendente Mario Bergara entregó la llave al Sumo Pontífice. Creada mediante un proceso artesanal de varios días, la llave mide 25 por 8 centímetros y está completamente confeccionada en bronce con un baño de níquel. El papa León XIV recibe las llaves de la ciudad de Montevideo de las manos del intendente Mario Bergara. Diario El País/ Darwin Borrelli

La agenda del Papa en Uruguay: encuentro con Orsi y una celebración en la Catedral Luego de encabezar un acto en la Plaza Independencia, el Pontífice mantuvo un encuentro a puertas cerradas con el presidente uruguayo en el Edificio José Artigas. Más tarde, tiene previsto participar de una celebración de vísperas junto a obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y seminaristas en la Catedral Metropolitana. El papa León XIV y el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi. Daniel Ibáñez/EWTN News

Las primeras palabras de León XIV al arribar a Uruguay "He aceptado con mucha alegría la amable invitación de visitar esta tierra uruguaya. Agradezco señor presidente las palabras y las atenciones con las que han querido recibirme", comenzó su primer discurso el papa León XIV en Uruguay. "Desde este primer encuentro deseo hacer llegar mi saludo a todos los uruguayos. Donde sea que se encuentren. Tendré la oportunidad de encontrarme con hombres y mujeres que en realidades diferentes", agregó. El Sumo Pontífice recordó a José Gervasio Artigas y el éxodo oriental. "‘Mi autoridad emana de vosotros y ella cesa por vuestra presencia soberana’. En una frase unía el origen de la autoridad y la responsabilidad de quien la ejerce". "En 2025 se cumplieron 40 de democracia ininterrumpida en Uruguay donde se sucedieron distintos gobiernos. La autoridad pública encuentra su razón de ser dentro del orden jurídico, respetando la competencia de las instituciones", apuntó. El Sumo Pontífice le habló a una multitud en Montevideo.

El papa León XIV en Argentina: cómo es la camiseta especial que presentó San Lorenzo con guiño a Francisco De cara a su partido de este viernes ante Platense por la fecha 16 del Torneo Clausura, el Ciclón preparó una indumentaria particular que homenajea a los dos sumos pontífices: el actual y su predecesor, reconocido hincha del club. pic.twitter.com/GBBwcf2Mrv — San Lorenzo (@SanLorenzo) November 6, 2026

“Voy con mucha alegría a su país, donde él no pudo”: el emotivo gesto de León XIV para homenajear a Francisco Durante el vuelo hacia Montevideo, el Papa León XIV destacó ante la prensa que lo acompaña en su gira apostólica, lo mucho que significa el viaje a la Argentina, el país que su antecesor Francisco no pudo visitar durante su papado. Ambos mandatarios se saludaron en el Aeropuerto. @compresidencia

León XIV en Uruguay: el regalo de C5N en pleno vuelo Pamela Francescato, periodista de C5N y acreditada en el Vaticano, compartió un viaje en avión con el Sumo Pontífice y aprovechó la oportunidad para entregarle un mate del canal en uno de los pasillos de la aeronave. AHORA El regalo de #C5N al papa León XIV[EN VIVO] https://t.co/nf4ZfJsMc2 pic.twitter.com/1tHmmUDPmN — C5N (@C5N) November 6, 2026

El papa León XIV llegó a Uruguay y comenzó su gira apostólica por Sudamérica El pontífice ya llegó a Uruguay, primera escala de su gira latinoamericana, y fue recibido por el presidente Yamandú Orsi.

Primeras imágenes del papa León XIV dentro del avión junto a periodistas En vuelo hacia Montevideo, primera etapa del viaje a Uruguay, Argentina y Perú, el Papa León XIV saluda a los periodistas que le acompañan con la nueva prefecta del Dicasterio para la Comunicación, Montserrat Alvarado.

C5N desde Uruguay espera la llegada del Papa: "Es una bendición, lo esperamos con mucho amor" Desde Uruguay el periodista Nicolas Munafo informó que la jornada de hoy será protocolar, ya que después de salir del aeropuerto, va a recibir la llave de la ciudad de Montevideo en la Plaza Independencia. “Su presencia derrame paz, tranquilidad y amor, para Uruguay y todo el mundo", contó uno de los fieles que permanecen reunidos desde temprano.

"Que esta visita sea una oportunidad para despertar la esperanza" Desde Uruguay, Vatican News habló desde Montevideo con María José Pastorino, directora del Departamento de Comunicación Social de la Arquidiócesis de Montevideo y con el padre Gustavo Monzón, SI, Vicerrector de la Universidad Católica del Uruguay.

Uruguay espera al Papa León con los brazos abiertos Montevideo ultima los preparativos para recibir al papa León XIV, con la plaza Independencia como epicentro de las actividades oficiales. Allí ya se instalaron tribunas, vallados y estructuras, además de una alfombra roja frente a los edificios de la Presidencia. También está habilitada la Rambla, por donde el Pontífice realizará el trayecto desde el aeropuerto internacional de Carrasco, donde arribará a las 16.30 (hora local). La agenda comenzará a las 17.30 con la ceremonia de bienvenida en la plaza Independencia. Quince minutos después, el Papa se reunirá con autoridades uruguayas, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático, ante quienes pronunciará su primer discurso. Luego visitará al presidente Yamandú Orsi en el edificio José Artigas y recibirá la llave de la ciudad en el Cabildo de Montevideo. La primera jornada concluirá con una celebración de Vísperas junto a obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y seminaristas en la Catedral Metropolitana de la Inmaculada Concepción y san Felipe y Santiago. La visita también despierta interés en países vecinos: se espera la llegada de fieles de Argentina y Brasil para participar de las actividades y escuchar el mensaje del Santo Padre.

El papa León XIV recibirá las llaves de la Ciudad de Buenos Aires El domingo, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, entregará las llaves de la Ciudad al papa León XIV, en reconocimiento y agradecimiento por su visita a la Ciudad. La ceremonia se realizará frente al monumento a Juan de Garay, luego de su paso por la Casa Rosada y antes del encuentro en el Palacio Libertad. Captura TV

Se esperan más de 200 mil jóvenes argentinos en el encuentro con el Papa Alejandro Pardo, obispo auxiliar de Buenos Aires habló con C5N y brindó detalles sobre el encuentro que se realizará la semana que viene entre los jóvenes y el Papa. "Específicamente nos pidió encontrarse con los jóvenes argentinos aquí el martes 10 de noviembre en el Movimiento de los Españoles. El mensaje que queremos dar y que el Papa va a dar es que los jóvenes se pongan de pie, que escuchen esa palabra de aliento y esperanza que los pone devuelta en el camino de Jesús", contó. Aunque no tienen una cifra cerrada esperan que concurran al encuentro más de 200 mil jóvenes. Las puertas se abrirán a partir de las 12 del mediodía y a las 16 comenzarán las actividades con invitados como Nahuel Pennisi, Maggie Cullen y Valentino Merlo. Se espera que León XIV arribe al Monumento de los Españoles cerca de las 20:15 donde realizará un recorrido con el Papamóvil y termine cerca de las 22.

Carta para los peregrinos y peregrinas que llegan a CABA por el Monseñor García Cuerva Hermana y hermano peregrino/a, Hace más de dos siglos Santa Mama Antula llegaba a la ciudad de Buenos Aires. Venía caminando desde Santiago del Estero con los pies cansados, pero con el corazón encendido de fe y de amor. Era el mismo Señor quien la invitaba a esa aventura que fue toda su vida: seguir a Jesús y hacer que otros lo conozcan. Hoy, más de dos siglos después, vos hacés tu camino y venís a Buenos Aires siguiendo la voz de Dios que te llama para que vivamos juntos una alegría inmensa: recibir al Papa León XIV y encontrarnos con él. Como pastor de esta Iglesia de Buenos Aires quiero darte un gran abrazo de bienvenida. Y decirte gracias porque, al venir, nos das la oportunidad de ser hermanos que te reciben, te abrazan y te cuidan. Así queremos vivir esos días: siendo una Iglesia de puertas abiertas donde haya lugar para todos, todos, todos. El Papa León viene a confirmarnos en la fe, caminar con su pueblo y recordarnos a los argentinos que más allá de nuestras dificultades y contradicciones, también nosotros somos parte de esa magnífica humanidad que Dios ha creado. Su visita nos fortalecerá en la esperanza y nos invitará a vivir en la conciencia y alegría de ser pueblo de Dios. Buenos Aires también es la ciudad de Francisco; por lo tanto, venir a Buenos Aires siempre es, de algún modo, encontrarse con él y conocerlo un poco más. Ojalá en estos días en la ciudad te pase lo que dice el tango y encuentres “en oro un puñado de amigos”. Vení con el corazón abierto y animate a ser protagonista, no un mero espectador de este momento histórico. Viví con alegría este encuentro y ojalá que cuando vuelvas a tu casa vayas y anuncies el amor, la fe y la esperanza que Dios siembra en tu corazón. “Bienvenidos todos. Vayan y anuncien.”

Jorge García Cuerva en conferencia de prensa sobre la visita de León XIV El Monseñor habló desde el Monumento de los Españoles ante la inminente llegada del Papa a la Argentina, donde remarcó que todos son bienvenidos y pidió a dar "otra oportunidad que podamos participar" ante aquellos que se encuentran alejados de la iglesia. También recordó las dos visitas anteriores de Juan Pablo II y contó "todos tenemos una emoción grande en el corazón de lo que significó participar de aquella misa". García Cuerva convocó a los fieles a animarse al reencuentro y recordó que, cuando confirmó su viaje, el Papa expresó su esperanza de volver a encontrarse con América Latina, una región que ama profundamente y que fue parte de su historia durante sus 20 años como sacerdote. En ese sentido, destacó que en su saludo el Pontífice utilizó el concepto de "alegría" y sostuvo que "tiene que ser algo que nos marque a los cristianos porque creemos en el Dios de la vida". Además, invitó a quienes atraviesan momentos de soledad, tristeza o angustia a dar el primer paso: "Hay mucha gente sola, triste, angustiada. Les propongo que se animen a salir y encontrarse con un montón de gente".

C5N desde el Monumento a los Españoles El escenario está prácticamente listo para la misa de León XIV el próximo lunes 9, uno de los eventos más importantes durante su visita. Se espera que se acerquen más de un millón de personas a la zona durante el fin de semana. "El arzobispo va a dar una conferencia de prensa con detalles sobre la misa y va a presentar a los voluntarios que van acompañar al Papa", contó el periodista Bernardo Magnago para C5N. En paralelo, desde Olleros y Libertador, la cronista Mariela López Brown mostró cómo son los cortes de avenidas y calles en la zonas cercanas al operativo que va a recibir al Papa. "Si tienen vehículos, lo conveniente es dejarlos adentro si tienen cochera o dejarlo en otro lado porque después no los van a poder mover. Si está estacionado sobre la calle la grúa se lo va a llevar", contó. Agentes de tránsito de la Ciudad colaboran a mantener el orden en el tránsito: "Los que vienen por Libertador y llegan a Olleros es la parte más complicada, recomiendan evitar transitar con vehículos".

Visita del papa León XIV: revelan el particular pedido del Vaticano al Gobierno de Córdoba El ministro de Vinculación y Gestión Institucional de Córdoba, Miguel Siciliano, reveló que el Vaticano le pidió al Gobierno provincial que el papa León XIV se acerque a sus seguidores durante su recorrido en el papamóvil, en el marco de su visita a la provincia mediterránea que realizará el 10 de noviembre. Según consignó El Doce, Siciliano se refirió a las actividades de León XIV en Córdoba y anticipó que "recorrerá en el papamóvil los cuadrantes", por lo que la Santa Sede "pidió que tenga contacto con la gente". La administración de la provincia cordobesa dispuso que habrá 58 cuadrantes con una capacidad de entre 12 mil y 14 mil personas con una pantalla para seguir la misa, mientras que también se montarán 7 mil metros cuadrados de pantallas LED. La invitación del Senado despierta broncas del Gobierno con Villaruel nuevamente. En tal sentido, las personas asistentes tendrán accesos de 450 metros de ancho y se utilizarán 12 kilómetros de cables de fibra óptica para reforzar las conexiones debido a la alta asistencia que se espera. Las actividades en Córdoba tendrán como escenario el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), donde se realizará una vigilia y una misa multitudinaria. Jairo y Jorge Rojas encabezarán la propuesta musical, junto con otros solistas y agrupaciones corales que aportarán un repertorio de raíz popular y religiosa.

Seguí en vivo por dónde va el avión del papa León XIV A través de la página Flight Radar 24 se puede seguir en vivo el Airbus A330-900 de Ita Airways, donde viaja León XIV junto a una comitiva del Vaticano y medios de todo el mundo. Cerca de las 10 de la mañana, hora Argentina, llevaba casi la mitad del recorrido, en un viaje que se espera dure trece horas y media.

C5N desde el avión en el que viaja el Papa rumbo a Montevideo Pamela Francescato, corresponsal de C5N en Italia, viaja en el Airbus A330-900 de Ita Airways junto a la comitiva del Papa y otros medios internacionales. La periodista mostró en un video cómo fue el proceso para poder abordar al avión, mientras esperaban la llegada de León XIV: "C5N está presente". C5N desde el avión en el que viaja el Papa rumbo a Montevideo. @pafrancescato mostró todos los detalles. [VIVO] https://t.co/nf4ZfJsMc2 pic.twitter.com/I8VVTXnmB2 — C5N (@C5N) November 6, 2026

Montevideo se prepara para el arribo de León XIV Desde las redes del Vaticano compartieron un video del Estadio Centenario de Montevideo, donde se están llevando a cabo los preparativos para la Vigilia de Oración del sábado con los jóvenes. La corresponsal, Francesca Merlo, contó "el Papa presidirá una vigilia junto a cientos de jóvenes que viajaron de todas partes de Uruguay y otros países vecinos". Things are busy at Montevideo's Centenary Stadium, where preparations are underway for Saturday's Prayer Vigil with young people.Our correspondent on the ground, Francesca Merlo, tells us a little bit about what we have to look forward to. pic.twitter.com/nklhvxBpL1 — Vatican News (@VaticanNews) November 6, 2026

El papa León XIV en Argentina: Córdoba espera un millón y medio de turistas con un "alto consumo de servicios" El presidente de la Cámara de Turismo de Córdoba, Gustavo Peralta, manifestó su optimismo en diálogo con C5N sobre el flujo de personas visitantes por la visita del sumo pontífice: "Se espera cerca de un millón y medio de turistas de todo el país. Cuando vino Juan Pablo II, que visitó 11 provincias, hubo cerca de 500 mil peregrinos viendo su misa. Entonces, entendiendo que León XIV vendrá a una sola provincia del Interior, creemos que vendrán muchos visitantes de Argentina y de países limítrofes". En tal sentido, hizo alusión a la demanda desde otros países sobre las prestaciones vinculadas al turismo: "Chile y Brasil pidieron reservas para ir a ver al Papa. Estamos esperando mucha concurrencia y un alto consumo de servicios turísticos". Ante esta situación, remarcó que las reservas hoteleras en la Ciudad de Córdoba, Villa Carlos Paz, Alta Gracia y Río Ceballos se encuentran al tope. Por lo pronto, el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, anticipó que habrá cortes de tránsito en las avenidas Circunvalación y Colón, además del microcentro, donde se montarán áreas blindadas desde 24 horas antes del arribo del sumo pontífice. Además, el martes será feriado en la provincia mediterránea para favorecer la participación de los seguidores y el operativo de seguridad. También habrá entre 7.300 y 7.500 voluntarios, que fueron seleccionados después de que 25.000 personas se registraran inicialmente. El sitio El Papa en Argentina, lanzado por la Conferencia Episcopal Argentina, informó que el voluntariado realizará tareas de "misión, bienestar y acompañamiento, formación y espiritualidad, logística, y acreditación y registro".

La agenda del papa León XIV en Uruguay 17:30: Ceremonia oficial de bienvenida en la Plaza de la Independencia. Será recibido por el presidente Yamandú Orsi y saludará a otras autoridades nacionales y exmandatarios. Luego, mantendrá un encuentro con representantes del Gobierno, la sociedad civil y el cuerpo diplomático, donde pronunciará su primer discurso.

18:15: Visita al presidente Yamandú Orsi en el Edificio José Artigas, una de las sedes de la Presidencia de Uruguay.

18:45: Traslado a la Catedral Metropolitana de Montevideo, donde celebrará las Vísperas junto con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y seminaristas.

20:00: Regreso en auto a la Nunciatura Apostólica, donde se alojará durante su estadía en el país.