El metapneumovirus humano y el recuerdo del Covid-19: ¿puede haber otra pandemia?

En tanto, un informe elaborado por la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud y de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Carlos Malbrán, al que accedió C5N, marcó que el pico de casos de HMPV en los últimos años coincidió con el auge de infecciones del virus respiratorio sincicial y la gripe estacional, durante el invierno y la primavera.

En tal sentido, con respecto a la situación de la Argentina, el reporte se refirió a los contagios notificados en 2023 y 2024. "Si bien se registran casos en casi todas las semanas del año, la mayoría de ellos se sitúa entre las semanas 25 (mediados de junio) y 45 (principios de noviembre). Se observa que en 2024 se alcanzó un mayor número de casos en comparación al año previo entre las SE33 y SE40", detalló. Asimismo, remarcó que en el país "se observa una actividad dentro de lo esperado".

Por su parte, en diálogo con C5N, la jefa del sector de Neumonología del Hospital de Clínicas José de San Martín, Ana María Putruele, explicó en qué consiste el HMPV. "Es un virus como cualquier otro, que puede causar enfermedades respiratorias de una gravedad variable. Lo grave serían casos de neumonía. Se descubrió en 2001, en los Países Bajos. La saturación en los hospitales no estaría sólo en China, sino además en India y Malasia", marcó.

"En general, provoca cuadros respiratorios banales y no graves, a excepción de los grupos de inmunosupresión. Distintas entidades como la Organización Mundial de la Salud y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades aclararon que tenemos que estar atentos pero no alarmarse. El periodo en el cual se incuba es de 3 a 5 días y puede durar hasta 10 días. Las variantes son la A1, A2, B1 y B2. Los grupos más preocupantes son los pacientes con asma, EPOC o algún otro riesgo", agregó en esta línea.

También, el neumonólogo Mariano Mazzei, quien integra el Departamento de Medicina del Hospital de Clínicas José de San Martín, precisó las afecciones causadas por el virus: "En un estudio muy grande que se hizo en Estados Unidos se calculó que es la cuarta causa de neumonía en las internacionales y que en los niños produce una gran cantidad de bronquiolitis, además de neumonía, con casi 20 mil por año. Además de ser muy común en la niñez, también lo es en adultos mayores y en gente que es inmunocomprometida".

"Si bien se lo descubrió en 2001, previamente se registraron evidencias serológicas de suero, es decir, de personas que tuvo contacto. Esto fue en 1950. Todo el tiempo está presente en la población", subrayó.

El metapneumovirus humano: la comparación con el Covid-19 y las posibilidades de otra pandemia

Luego de que se registrara un brote del HMPV en China, lo que encendió las alarmas en el mundo ante la evocación del Covid-19, uno de los puntos que integra el núcleo de la comunidad científica son los paralelismos con esa enfermedad respiratoria.

En este marco, Putruele manifestó que la sintomatología respiratoria del HMPV son semejantes al Covid-19, debido a "que puede haber tos, fiebre, dolor de garganta, dificultad para respirar, congestión nasal o rinitis. Son virus similares. Hay que sumar el sincicial respiratorio, que también es parecido".

Sin embargo, diferenció las consecuencias entre los virus: "El Covid-19 tiene implicancias que abarcan diferentes órganos y compromisos pulmonares que llevaban a los cuadros de insuficiencia respiratoria o distrés respiratorio agudo, que por ahora no están descriptos en el HMPV, pero sí neumonía, que también la puede provocar el Covid-19".

También, expresó que por lo pronto, no representa un peligro que desencadenaría una nueva epidemia global, aunque expuso su cautela. "En principio, no se podría generar otra pandemia porque es diferente al Covid-19 ya que es más leve o por lo menos no se detectó mucha mortalidad o no se dio a conocer. Igualmente, esto no es una ciencia exacta".

"Hay que considerar que cuando empezó el brote de Covid-19, parecía estar localizado y focalizado en una zona en específica. Después, terminó siendo un desastre", agregó.

En tanto, Mazzei hizo alusión a la curación del HMPV y lo comparó con la del Covid-19. "El tratamiento para este virus sería un antiviral, pero no tiene ninguno en específico, como en su momento tampoco lo tuvo el Covid-19", expresó.

Por su parte, la neumonóloga Gabriela Herrero, del Centro Sábatto de Berazategui, marcó en diálogo con C5N la importancia de los cambios de hábitos tras el surgimiento del Covid-19: "Obviamente, esperemos que no llegue otra pandemia. Hay gente que incorporó muchas precauciones que antes no tenía en cuenta, como el uso de barbijos en lugares públicos o la ventilación de los ambientes. También, la mayoría de la población completó el esquema de vacunación. Todo esto agarra a la población más preparada para enfrentar un nuevo caso de un virus".

Metapneumovirus Humano HMPV El metapneumovirus humano generó un brote de casos en China.

La incógnita en torno al motivo del brote en China

Por otro lado, los especialistas advirtieron que todavía se desconoce una gran parte de la información acerca del virus con respecto a las causas que generaron que se disparen los casos en China, por fuera de los factores estacionales.

"No se sabe el motivo. Es una situación similar a la del Covid-19, porque durante su comienzo fue de esta manera. Nunca hubo claridad. En aquel entonces se trataba de una comunidad pequeña que tuvo un brote, después fue diseminándose en otros países", expresó la jefa del sector de Neumonología del Hospital de Clínicas José de San Martín.

No obstante, subrayó la importancia de la internacionalización. "Los virus están desde siempre, no son nuevos, pero con la globalización las personas con comorbilidades, como enfermedades respiratorias previas, trastornos de la inmunidad o adultos de más de 65 años con enfermedades previas, es más probable que adquieran este tipo de infecciones o son más susceptibles", marcó.

También, Mazzei precisó el rol de las estaciones del año: "Generalmente, los brotes de estas enfermedades son invernales y se van dando en forma paulatina. Muchas veces, aparecen muchos casos en invierno de virus invernales. En los climas tropicales, donde no hay diferencias entre el verano y el invierno, los virus se dan en todo el año. En China hay invierno y seguramente tiene que ver con eso. Con respecto a si puede haber un brote en la Argentina, dependerá mucho de la prevención y la situación epidemiológica".

Cuándo se produce el contagio de metapneumovirus humano y las precauciones que hay que tomar

En tanto, los neumonólogos coincidieron en que el HMPV se transmite a través de la inhalación de secreciones respiratorias y las gotas pequeñas que permanecen durante los ambientes, cuando se producen las respiraciones, estornudos o comunicaciones orales.

"En el caso de que haya una epidemia de metapneumovirus humano, hay que limpiar superficies y usar barbijo, que es la medida de prevención más importante para todos los virus respiratorios", marcó el integrante del Departamento de Medicina del Hospital de Clínicas José de San Martín sobre el virus.

Por su parte, Putruele enumeró los cuidados que se deben tener: "Hay que tomar las medidas que se realizaron con la pandemia del Covid-19, como no estar cerca de la gente que se la pasa tosiendo, el buen lavado de las manos, la higiene y la ventilación de los ambientes".

Barbijos Los médicos recomendaron usar barbijo en caso de que se genere una epidemia.

La espera de una vacuna y los métodos de detección

Por otro lado, los especialistas advirtieron que no se elaboraron inmunizaciones contra el HMPV ni tampoco se crearon terapias particulares para enfrentar el virus. "Por ahora, no existe una vacuna. El tratamiento parecería emparentado con el sincicial respiratorio, del que se habló mucho en 2024. En general, los criterios son manejar los síntomas", explicó Putruele.

"Los tratamientos con antitusivos o jarabes, paracetamol y una buena hidratación. Si hay silbidos o sibilancias, se puede utilizar algún broncodilatador y si baja el oxígeno, que esos son cuadros más graves, se lo puede aportar durante las internaciones. También, si se generan reacciones cutáneas como salpullidos, se puede usar algún antihistamínico o antiinflamatorio", añadió.

Asimismo, con respecto a los problemas más importantes de salud que se pueden producir, señaló que "cuando se detectan casos graves, como una neumonía, se trata con antibióticos, que pueden ser el amoxi clavulánico o con uno que se llama levofloxacina. Estos medicamentos sólo se pueden consumir cuando hay una infección en al menos un pulmón y no se debe tomarlos indiscriminadamente".

"Hoy en día, hay un tratamiento sintomático. Con el Covid-19, a medida que fue progresando la pandemia, fuimos implementando y hasta aprobando diferentes tipos de tratamiento", agregó Herrero por su parte.

Vacunación Todavía no se desarrollaron vacunas contra el metapneumovirus humano. Redes sociales

También, Mazzei destacó que el Covid-19 generó que la comunidad científica acelere la creación de otras inmunizaciones: "El Covid-19 hizo que toda la ciencia tuviera mucha más velocidad para producir vacunas y mucha más tecnología. Seguramente, en los próximos años aparecerán vacunas contra una gran cantidad de patógenos respiratorios y otros patógenos. En el anteaño salió la vacuna contra el virus sincicial respiratorio, que tiene una efectividad muy alta con casi un 90% en germen en pacientes que tienen morbilidades y más de 60 años, lo cual hizo que una vez que se inició a vacunar contra el virus respiratorio, la tasa de consultas e internaciones bajara más del 70%".

También, detallaron los procedimientos que se desarrollan para detectar el HMPV. "Se deben utilizar métodos moleculares, que llamamos PCR, que son específicos del laboratorio, para determinar qué virus es. Hay lugares en otros países que venden unas tiras que muestran los diferentes virus además del HPMV, como la influenza o el sincicial respiratorio, para saber de qué virus se trata. Además, se pueden hacer cultivos, que son específicos para este virus, aunque no son de fácil acceso", explicó Putruele.