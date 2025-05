El llanto de un jubilado por la represión en el Congreso: "Quiero que la Patria sea libre"

El hombre se quebró cuando se refería al ataque que sufrió el padre Paco Olveira durante la movilización de este miércoles. "Venimos a luchar pacíficamente, no queremos la represión", marcó.

Un jubilado cuestionó la represión desplegada en las inmediaciones del Congreso en el marco del operativo de las fuerzas de seguridad y rompió en llanto. "Quiero que la Patria sea libre y no la agresión" , expresó tras la tradicional movilización que se realizó este miércoles en reclamo de un incremento de los haberes jubilatorios.

En diálogo con el periodista Nicolás Munafó en el móvil de El Diario desde el Congreso, por C5N , el hombre llamado Carlos Dawlowski aseguró que no atacó a las fuerzas de seguridad, a pesar de ser acusado: "Fui a Comodoro Py a declarar. Me acusaron de agresiones. ¿A quién voy a agredir? Si me agreden, me defiendo. Tengo 75 años y hago valer mi derecho pero jamás voy a pegarle a alguien. Venimos a luchar pacíficamente , no queremos la represión".

"Hoy fue un día muy triste, cuando vi cómo estaban formados, un comisario me dijo que no estaba a cargo de todas las fuerzas. Vi cómo pegaban y empujaban. Esto es una colonia en estos momentos, yo quiero mi Patria. Quiero que la Patria sea libre y no la agresión. No van a conseguir nada. Todos los miércoles vamos a estar acá. Va a correr sangre, lamentablemente", agregó en esta línea.

En tanto, prometió que participará de más movilizaciones: "En casa no quieren que venga pero voy a seguir viniendo por mis dos nietos y mis cuatro hijos. A mí no me regalaron nada".

Por último, criticó las agresiones que recibió el padre Paco Olveira durante la marcha de este miércoles: "Fue lamentable, me puse a llorar en un rincón. No pueden agredir a un cura. Es un cura que lucha por la juventud, son los curas que sacan a los pibes de la droga, que trabajan para el pueblo, que se brindan y dan la vida. Queremos ser libres y que la gente tome conciencia de que no somos ninguna resaca, sino gente mayor".

La feroz represión en el Congreso en la marcha de los jubilados

Un grupo de jubilados fue atacado por el personal de la Policía Federal y Prefectura en el marco de la tradicional marcha que se realiza los miércoles al Congreso. Además, el padre Paco Olveira también fue agredido, tal como ocurrió el 7 de mayo. En tanto, también se registraron detenidos.

Olveira terminó en el suelo producto del enfrentamiento con los policías, que también reprimieron y demoraron a otros manifestantes durante la movilización que los jubilados llevan a cabo los miércoles en reclamo de un aumento en el haber jubilatorio. El personal policial buscó aplicar el protocolo antipiquetes, que dispuso el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich, para evitar que se interrumpa el tránsito en el cruce de las avenidas Rivadavia y Callao.

El periodista Nicolás Munafó expuso en el móvil de De Una desde las inmediaciones del Congreso, por C5N, la represión policial: "Sacaron a las personas que estaban en la Avenida Rivadavia. La Policía avanzó a los empujones. El padre Paco tiene gas. Lo asistieron para limpiarle la herida. Llegó la Prefectura y avanzó con los escudos y gases. El padre Paco empezó a rezar el Padrenuestro. También hay otra chica afectada, que recibió gas, y fue atendida".

En tanto, por su parte, otro cura que fue agredido criticó el accionar de las fuerzas de seguridad en diálogo con C5N. "No sé quién manda la orden. Empezamos a rezar y empezaron a empujar. Se ve que no quieren a Dios, a la virgen y a su pueblo. Quisimos volver a rezar y volvieron a empujar. Terminó con gases y golpes. Terminé tirado en el suelo porque me llevé a tres o cuatro conmigo. Es triste", lamentó.

En tal sentido, otro cura se refirió a la reacción de la población. "Hemos visto hermanos gaseados y golpeados. Lo lamentamos profundamente. La ciudadanía tiene que manifestarse contra estas cosas. Me esperaba el Congreso así pero no debería suceder", advirtió.