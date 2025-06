El museo italiano demandó al hombre que se sentó en la "silla Van Gogh" y la rompió

En ese preciso momento, se quebró el asiento, el hombre se levantó de inmediato y escapó de la sala junto a su acompañante antes de que el personal del museo pudiera detenerlos y no pudieron ser identificados. “La pesadilla de cualquier museo se ha hecho realidad”, escribió el establecimiento en Instagram, donde compartió el video de lo sucedido.

El museo, que no quiso precisar el valor de la obra, presentó una denuncia precisando que el incidente tuvo lugar hacía menos de cuatro semanas y que la silla ya fue restaurada y la volvieron a poner en la exposición. “Durante días no supimos si sería posible restaurarla. Pero lo conseguimos”, agregaron.

Embed - Palazzo Maffei Casa Museo on Instagram: "L’incubo di ogni museo è diventato realtà, anche a Palazzo Maffei. Attesa l’uscita degli addetti alla sorveglianza, alcuni visitatori hanno scattato una foto “ad effetto”. Il risultato? Un gesto irresponsabile ha causato gravi danni alla sedia “Van Gogh” di Nicola Bolla, un’opera delicatissima, interamente rivestita di centinaia di cristalli Swarovski. Per giorni non abbiamo saputo se sarebbe stato possibile restaurarla. Ma ce l’abbiamo fatta. Condividiamo questo episodio non solo per dovere di cronaca, ma per dare avvio a una vera campagna di sensibilizzazione sul valore dell’arte e sul rispetto che le è dovuto. Un sentito ringraziamento va alle forze dell’ordine, al nostro dipartimento di sicurezza e alle restauratrici, il cui lavoro prezioso ha permesso il recupero dell’opera. E un grazie speciale a tutti voi che ogni giorno attraversate le sale del museo con cura, attenzione e meraviglia. Perché l’arte non è solo da vedere. È da amare. È da proteggere. Vi aspettiamo a Palazzo Maffei. #PalazzoMaffei #Verona #MuseiItaliani #Arte #NicolaBolla #VanGogh #RispettoPerLArte #Restauro #Sensibilizzazione #Share"