El drama de los vecinos afectados por las inundaciones en zona sur: "Es de toda la vida esto"

La periodista de C5N Lucila Entin recorrió las calles de Avellaneda para hablar con gente afectada por las inundaciones. "Esto es de toda la vida, no es de ahora. Estoy tranquilo, no queda otra. No es algo nuevo y entonces ¿con quién te vas a enojar?", se preguntó de manera irónica un vecino del lugar.

Captura.JPG Calles inundadas en Avellaneda debido a las fuerte caída de agua durante le domingo.

En pos de pensar una posible solución, analizó que en el barrio "tenemos que hacer los todos los desagües nuevos", pero "nadie se pone en acción para hacerlo".

"Lamentablemente te vas acostumbrando y aprendiendo a vivir con esto. No hay opciones. Si uno viene mañana y me dice que lo soluciona en 24 horas voy y lo voto. Pero nadie hace nada. Ni los que estuvieron, los que están o van a estar", concluyó.