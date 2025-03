Zona sur bajo agua: las fuertes tormentas inundaron las calles y complican la circulación

"Hay gente que está baldeando y sacando agua de la entrada de sus casas. La Policía Bonaerense y Defensa Civil están patrullando la zona para asistir a los vecinos. El panorama es bastante difícil con la lluvia de la madrugada y la que va a seguir a lo largo del día", sostuvo.

Un panorama similar reportó Lucila Entín desde la esquina de Madrid y Leandro Alem, en Dock Sud. "El agua supera la mitad del neumático de los autos. Fue una tormenta muy intensa que dejó las calles completamente inundadas, los sumideros completamente tapados y se hace muy difícil que desagote", explicó.

Agregó que esta mañana "la lluvia no afloja, sigue siendo intensa", y por eso "muchos vecinos permanecen dentro de sus domicilios", aprovechando el feriado de Carnaval. "Son varios los vehículos que quedaron atrapados en la tormenta", afirmó.

Mónica, una vecina del barrio, contó que se iba a trabajar "en ojotas y con la toalla" en el bolso porque "no queda otra". "Si hay sudestada, esto sube más todavía. Yo me construí mi casa en altura. Tal vez deja de llover y sigue inundado, porque no baja; tarda dos o tres días seguro", lamentó.

Este lunes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) elevó a nivel naranja el alerta por tormentas que regía desde el domingo para la Ciudad de Buenos Aires y la zona del AMBA "debido a las precipitaciones intensas ocurridas en las últimas horas". Se espera que los chaparrones continúen al menos hasta esta tarde.