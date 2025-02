Doble crimen de Florencio Varela: aseguran que "Josué defendió a Paloma de un ataque sexual"

"Sospechamos que Josué defendió a Paloma de un ataque sexual y estas bestias los asesinaron con las piedras", señaló el abogado a la agencia Noticias Argentinas. En ese sentido, confirmó que solicitarán nuevas pericias sobre el cuerpo para determinar si existió un "abuso sexual con acceso carnal".

Osorio sostuvo que los homicidios "fueron perpetrados por personas que frecuentan el lugar y que se juntan a drogarse y tomar alcohol, o que están en situación de calle". "Aprovecharon el tránsito que hay en el puente, la zona de pastizales y el campo", indicó.

Paloma Gallardo y su madre Florencio Varela Paloma Gallardo, la adolescente asesinada, junto a su madre. X

"El robo pasa a un segundo plano, es un delito secundario. Pensamos que Paloma fue víctima de una violación y que luego los mataron al fracturarles el cráneo. Después les robaron sus mochilas y celulares, que son buscados por las autoridades", añadió.

Según estimó, los responsables serían "tres hombres o más". También consideró que "los chicos no se dirigieron al descampado", como se planteó en un primer momento, "sino que pasaron por ahí, iban a otro lado". Por último, anticipó que se reunirá con el abogado de la familia de Josué, Carlos Dieguez, para trabajar en la investigación.

La mamá de Paloma, terminante: "No quiero a ningún perejil, quiero a los verdaderos homicidas"

La madre de Paloma Gallardo, la adolescente de 16 años que fue asesinada en Florencio Varela junto a su novio, Josué Salvatierra, de 14, en las inmediaciones de la plaza de la localidad de Bosques, exigió justicia por el crimen de su hija y reclamó a los investigadores que no detengan a "ningún perejil" sino a "los verdaderos homicidas".

"Jamás pensé que iba a perder a mi princesa, el dolor de perderla es terrible. Lo único que quiero es justicia para los que le arrebataron la vida a mi hija y a Josué", pidió Alicia, en diálogo con Radio Rivadavia.

“No estoy conforme con la investigación de la comisaría, fue un desastre. Hicieron un operativo recién el día sábado, cuando fui a declarar. Reclamamos acciones urgentes al instante que desaparecieron, pero no fue así. Ahora está trabajando la DDI y espero que no me defrauden y que den con los asesinos reales. No quiero ningún perejil, quiero a los verdaderos homicidas", señaló Alicia.

Con respecto al asesinato añadió que "estaban viviendo un romance inocente, iban contentos al gimnasio, pero se fueron al lugar equivocado y se encontraron con las personas equivocadas. A mi hija no la tengo más físicamente, pero sí la tengo en mi corazón, allí estará toda la vida".