La mamá de Paloma, terminante: "No quiero a ningún perejil, quiero a los verdaderos homicidas"

“No estoy conforme con la investigación de la comisaría, fue un desastre. Hicieron un operativo recién el día sábado, cuando fui a declarar. Exclamamos acciones urgentes al instante que desaparecieron, pero no fue así. Ahora está trabajando la DDI y espero que no me defrauden y que den con los asesinos reales. No quiero ningún perejil, quiero a los verdaderos homicidas", señaló Alicia.

Con respecto al asesinato añadió que "estaban viviendo un romance inocente, iban contentos al gimnasio, pero se fueron al lugar equivocado y se encontraron con las personas equivocadas. A mi hija no la tengo más físicamente, pero si la tengo en mi corazón, allí estará toda la vida".

El doble crimen de Paloma Gallardo y Josué Salvatierra en Florencio Varela

La Policía Bonaerense halló el domingo los cuerpos de dos adolescentes que permanecían desaparecidos desde el jueves pasado en el partido de Florencio Varela. Ambos eran compañeros de la Escuela Secundaria número 63 de la zona.

Los menores fueron encontrados sin vida debajo de un puente, cerca de la fábrica de baterías Champion, en las inmediaciones de la plaza de la localidad de Bosques.

La autopsia muestra que en ambos cuerpos había signos de fractura de cráneo, lo que descartaría la hipótesis de que alguno de ellos se hubiera suicidado.

Según el informe forense, en el caso de Paloma Gallardo, la causa de la muerte es "lesión cerebral", con "fractura de cráneo" y "traumatismo encefalocraneal grave".

Por su parte en el caso de Josué Salvatierra, el informe señala como causa de la muerte "Hemorragia cerebral", con "fractura de cráneo" y "traumatismo encefalocraneal grave.