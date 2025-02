Contaminación en el Arroyo Sarandí: misterio por el agua teñida de rojo

La conductora Lucila Trujillo expuso en De Una , por C5N , cuáles fueron las reacciones de los vecinos luego de que observaran roja el agua: "Los vecinos se preguntan quién está arrojando algún residuo que no se puede o si se trata de una fábrica. Esto lo cuentan vecinos de Avellaneda. Dijeron que es a la altura de Villa Inflamable. Sospechan de desechos químicos. Se analizó una muestra y dicen que es anilina roja lo que habría teñido el arroyo".

Agua roja Arroyo Sarandí El Arroyo Sarandí, teñido de rojo. Captura de C5N

En tanto, por su parte, una vecina llamada Silvia precisó en diálogo con C5N las características de la contaminación. "Mi marido salió de nuestra casa y me dijo que estaba todo rojo. Si bien es rojo, otras veces fue amarillo, con un olor ácido que nos hace mal hasta en la garganta. Vivo a una cuadra del arroyo. Hoy, olor no tiene. No hay muchas fábricas en la zona, aunque sí depósitos", expresó.

"En otros días tuvimos una espesa amarilla que dejó la parte de arriba dura y un olor ácido. Igualmente, en la canilla no tengo problema y hay agua potable", agregó en esta línea.