Cientificidio: el Gobierno amenaza con el cierre de más programas de ciencia y tecnología

La Resolución 10/2025, publicada en el Boletín Oficial, establece una revisión de programas y convenios del ex Ministerio de Ciencia y Tecnología, con el fin de dar de baja a los que crea necesarios en el marco de una "severa crisis económica".

En el caso de la Mesa Federal, expusieron un texto donde hablan de que el " cientificidio no se toma vacaciones ", en relación con lo establecido por la medida que atañe a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, a cargo de Darío Genua.

EL #CIENTIFICIDIO NO SE TOMA VACACIONES Declaración de la _Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología_ ante la Resolución 10/2025 publicada el 9 de enero de 2025 en el Boletín Oficial de la Nación Argentina https://t.co/FOQxT2kFCW pic.twitter.com/RNyFhbe9hN

En la resolución, el Gobierno establece que se evalúen programas y convenios del ex Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MINCYT), según las prioridades establecidas por el Plan Estratégico definido para el 2024-2025, programa del que todavía no se dieron a conocer ningún tipo de detalle y que desconocería al Plan 2030 convertido en la Ley 27.738 en octubre de 2023, criticaron desde la Mesa Federal.

Por su parte, desde la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (RAICYT), remarcaron que todos estos proyectos y convenios fueron suspendidos en 2024. Esta medida le da un "marco de legitimidad al ajuste que ha sufrido el sistema nacional desde la recuperación de la democracia en nuestro país", lo que genera un éxodo de científicos y la paralización de investigaciones.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/RAICYT_Ar/status/1877639621661659260&partner=&hide_thread=false El BO publicó una resolución para evaluar todos los programas del exMinCyT y decidir su continuidad.

Esto anticipa una profundización del ajuste en CyT.



Sin Ciencia y Tecnología, un país carece de futuro.



+ https://t.co/eqpQ2Z6xDW @DarioGenua pic.twitter.com/ngOiN1eljB — RAICYT (@RAICYT_Ar) January 10, 2025

Por otra parte, la declaración compartida por Daniel Gollan reúne a la Federación de Docentes Universitarios (Fedun), la Federación de Sindicatos Universitarios de América del Sur (Fesiduas) y la Federación Latinoamericana de Trabajadores Científicos (Fedlatci).

Allí expresan su repudio y aseguran que "plantea la eliminación de las investigaciones científicas relacionadas con las ciencias sociales, el medio ambiente y el calentamiento global, entre otras". Esto "implica un ataque directo al avance del conocimiento y un grave retroceso en las políticas públicas orientadas al desarrollo sostenible y la soberanía nacional".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/DrDanielGollan/status/1877484205124313274&partner=&hide_thread=false Repudio absoluto a la “Resolución 10/2025” emitida por el gobierno que encabeza #Milei y publicada en el Boletín Oficial de hoy. Están destruyendo la ciencia, están destruyendo el país. pic.twitter.com/AdrBV9PiFC — Daniel Gollan (@DrDanielGollan) January 9, 2025

Cuáles son los programas y convenios de ciencia y tecnología que se podrán verse afectados

Desde la Mesa Federal por la Ciencia y Tecnología brindaron un ejemplo de los programas y convenios que están en amenaza ante esta nueva Resolución firmada por Guillermo Francos, cabeza de la Jefatura de Ministros. Si bien no están por escrito en la publicación del Boletín Oficial, llegan a ser cientos.

"Los convenios del Ministerio a lo largo de 15 años que existió, entre 2007 y 2023, sin contar un año en que se disolvió con el macrismo, estamos hablando de cientos, quizás miles de convenios", expresó en diálogo con C5N, Santiago Liudat, miembro de la Mesa y profesor de la UNLP.

Construir Ciencia

Equipar Ciencia

Poblar

Apoyo a Redes CyT de Alto Impacto

Fortalecimiento de Recursos Humanos en Organismos de CyT

Programas de participación de la juventud en Ciencia y Tecnología.

Grandes instalaciones e instrumentos

Entre los programas se encuentra el llamado Raíces, uno de los más conocidos "de repatriación de científicos en el extranjero y de vinculación con científicos que viven en el extranjero para que puedan aportar a la ciencia argentina".

También Santiago remarcó la importancia de los programas Equipar Ciencia y el Construir Ciencia, que fueron muy emblemáticos sobre todo en el interior del país "construyendo mucha infraestructura, muchos metros cuadrados de laboratorios, de institutos, y también se permitió la adquisición y modernización de mucho equipamiento necesario para hacer investigación".

Examen científico

Otro de ellos, conocido como Proyectos de Actualización Tecnológica de la Economía Popular (Patep), brinda financiamientos para que cooperativas de la economía popular puedan mejorar sus procesos y sus productos con agregado de valor, de la mano de la tecnología.

También el PoblAr, que "hacía un relevamiento genético y también de hábitos alimenticios y estilo de vida sobre la población argentina" principalmente "teniendo en cuenta la nueva tendencia que está habiendo en el mundo en relación con los fármacos".

Algunos de ellos también son interministeriales, como el Pampa Azul, que todavía no se sabe si van a ser afectados por la normativa del Gobierno, el cual articula acciones de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación para proporcionar bases científicas a las políticas oceánicas nacionales.

¿De qué se trata la Resolución 10/2025 publicada en el Boletín Oficial?

El Ejecutivo encomendó a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología la evaluación de estos programas "bajo los parámetros de economicidad, facultándose a suscribir los instrumentos y actos administrativos que sean necesarios para dar de baja programas sobre los que se resuelva su no continuidad".

La Secretaría podrá dar de baja los convenios con plazo vencido en los que no se hayan llevado a cabo transferencia de fondos, rescindir de común acuerdo o en forma unilateral los convenios vigentes que no posean transferencia o dar de baja los convenios con plazo vencido en los que se realizaron transferencias de fondos que no tengan principio de ejecución, exigiéndose la inmediata devolución de las sumas transferidas.

También podrá rescindir de común acuerdo o en forma unilateral los convenios vigentes en los que se realizaron transferencias de fondos y que no tengan principio de ejecución y los que se encuentren vigentes y/o vencidos con transferencias realizadas y que no tengan una ejecución superior al 30%.

Además, tendrá la facultad de renegociar aquellos de los que se decida su continuidad, pudiendo modificar los montos originalmente asignados en la medida en que cuenta con partida presupuestaria disponible.

"Todas las áreas del Estado Nacional deben procurar un análisis minucioso de las cuentas, propiciando eliminar los gastos innecesarios, inconvenientes o no urgentes, en pos de destinar los fondos escasos a las reales y urgentes necesidades de la población", expresa el texto.

"En este contexto, esta Jefatura de Gabinete considera necesario llevar a cabo una evaluación exhaustivamente de la totalidad de los programas creados por el ex Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, con el objeto de resolver, o no, su continuidad, teniendo en mira los lineamientos previstos en las citadas normas de emergencia", añadió.