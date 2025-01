Apareció un elefante marino en Villa Gesell: qué hacer ante esta situación cada vez más frecuente

Rodrigo "Vagoneta" Rodríguez: "Entendimos que no está bien reírse del otro"

"Tenemos el desafío de educar a la gente para que entienda que vamos a empezar a convivir con estas especies, que lo que están haciendo simplemente es salir a descansar, mudar pelaje, practicar apnea. Son animales cuyo 80% de su comportamiento transcurre en el agua pero el otro 20% en tierra firme, o sea que esto es normal. Es un animalito que salió a descansar", detalló.

Kamisnki resaltó que "la gente recibe a estos fenómenos con mucha curiosidad: pasamos de ser cazadores a querer sacarnos una selfie, y eso conlleva algunos peligros". "Desde zoonosis no estamos solamente observando al animal sino protegiendo su salud y la de la gente. Acá en Gesell hicimos un grupo de voluntarios donde los chicos venían y hacían extensos horarios para poder cuidar de la gente y de los perros a la cría que nació acá", relató.

Alan Kaminski especialista comportamiento animal Villa Gesell Alan Kaminski, especialista en comportamiento animal, explicó los recaudos a tomar en caso de la aparición de un elefante marino en la playa. C5N

Entre las principales características físicas para identificar a un elefante marino, el especialista destacó que "no camina con las aletas como los de Mar del Plata, no tiene orejas".

Respecto al ejemplar apareció este fin de semana en Villa Gesell, detalló que "acá está mudando el pelo, está terminando el proceso". "No hay que darles de comer, son animales silvestres, no hay que tocarlos, no hay que tirarles agua", pidió.

"En este momento está haciendo la muda de pelaje, tiene que elevar su temperatura corporal con la grasa para desprender el pelaje. Si lo mojo, puedo hacer un shock térmico. Hay que respetar el proceso. Cuando terminan, vuelven al mar", añadió.

Estas incursiones en tierra pueden durar hasta 20 días aunque "a veces, con la presión de la gente, se extiende ese descanso porque van saliendo de playa en playa".

Por último, Kamisnki apuntó que, en caso de ver uno en la costa, se debe mantener una distancia de entre 10 y 20 metros. "Es peligroso por la transmisión de enfermedades, de ellos a nosotros y nosotros a ellos. Esta especie en particular es más agresiva que el resto. Si no respetamos esa distancia puede haber un conflicto", precisó.