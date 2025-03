Apareció Joel Meza, el joven que era intensamente buscado tras la inundación en Bahía Blanca

Meza, fue a la localidad del sur de la Provincia de Buenos Aires desde Corrientes, y desde el 7 de marzo, cuando se produjo la lluvia y posterior inundación, no lograban ubicarlo. "Estamos desesperados porque hasta el momento no sabemos nada de él. Dijo que se dirigía a un campo donde había encontrado trabajo. No volvimos a saber más de él.", comentó su padre, Roberto Meza, al Diario Época de Corrientes.

Embed La DDI a cargo del Comisario Inspector Dante Flores con personal a sus órdenes, logró determinar el paradero de Joel Alfredo Meza (24). El joven se encuentra en buen estado de salud. — Juan Pablo Fernández (@jpfernandezbb) March 14, 2025

Bahía Blanca: buscan a las hermanas Pilar y Delfina Hecker

El fiscal general de Bahía Blanca, Juan Pablo Fernández, confirmó el jueves que todas las personas que están incomunicadas fueron halladas en buen estado de salud. Por el momento, continúa la búsqueda de las hermanas Pilar y Delfina Hecker, de 1 y 5 años.

Pilar y Delfina Hecker La madre de las menores destacó la acción del hombre que las ayudó y murió en medio del temporal. Redes Sociales

El rastrillaje continúa firme en la entrada a la localidad de General Cerri, donde las hermanas fueron arrastradas por la corriente una semana atrás.

Desde el viernes pasado, el Centro de Atención Telefónica de Emergencias recibió en total 192 reportes y se estableció el paradero de todos. Entre esas denuncias hubo sólo dos muertos: el chofer de Andreani Rubén Zalazar y otro ciudadano identificado como Ángel Mosman.